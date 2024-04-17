В Калужской области запатентовали два новых сорта черной смородины

Они получили названия «Юхновская 70» и «Лиза», рассказал 16 апреля губернатор региона Владислав Шапша.

Эти сорта - результат совместной работы наших селекционеров и фермеров. Смородина адаптирована для калужского климата. У ягод толстая кожура, что позволяет собирать их спецтехникой.

Шапша отметил, что в Юхновском районе четыре фермерских хозяйства в рамках кооператива выращивают черную смородину на 140 гектарах. Такие плантации являются одними из крупнейших в России.

В целом за прошлый год производство плодово-ягодной продукции в Калужской области выросло на 63%.