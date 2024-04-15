Клещи активизировались в Калужской области

За неделю, с 8 по 14 апреля, от их укусов пострадали как минимум 24 человека. Именно столько калужан обратились в больницы.

Среди пострадавших были трое детей, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Клещей люди цепляли в Калуге, Бабынинском, Барятинском, Думиничском, Жиздринском, Кировском, Людиновском и Ульяновском районах.

В калужских лабораториях нынешней весной уже исследовали 23 клеща. В трех случаях был выявлен боррелиоз.