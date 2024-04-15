Инвесторов пригласили вложиться в калужские спортивные объекты

На днях в представительстве нашего региона в Москве прошла «Инвестиционная гостиная». Там представители четыре проекта государственно-частного партнерства в сфере спорта.

Среди них создание многопрофильного спортивно-туристического Центра на базе спортшколы «Орленок» в Калуге, а также создание спортивно-оздоровительных лагерей на базе детских лагерей «Юность» и «Труд».

- По этим двум проектам достигнуты договоренности, - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Дорабатываем их, готовим соглашения.