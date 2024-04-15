В Турынино подбирают новое помещение для поликлиники

Сроки открытия медицинского учреждения, которое жители района ждут уже много лет, пока не называются.

- Уже поступило предложение от собственника о выкупе нежилого помещения, - сообщили 15 апреля в министерстве здравоохранения Калужской области. - Мы совместно с больницей № 4 готовим техническое задание и проект контракта для торговых процедур. Сроки открытия поликлиники будут определены после разработки проектно-сметной документации и выделения денежных средств на проведение ремонта и закупку оборудования.

Напомним, в прошлом году рассматривался вопрос открытия поликлиники в новостройке на улице Советской. Однако потом выяснилось, что помещение уже выкупили для других целей.