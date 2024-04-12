Владислав Шапша стал наставником в конкурсе управленцев «Лидеры России»

Об этом губернатор Калужской области сообщил в пятницу, 12 апреля.

- Пообщались с Валерием Ковалевым, он один из суперфиналистов конкурса, - рассказал глава региона. - Всего в суперфинале 302 участника. Для них подготовлена программа развития под кураторством наставников. Валерий руководит компанией «Тепличный Комплекс Курский». У него 20-летний управленческий опыт в бизнесе. Говорит, что в этой сфере принципы и логика принятия решений для него ясны. Хочет попробовать себя в госуправлении. В том числе в сельском хозяйстве.

По словам калужского губернатора, он готов делиться своими знаниями, опытом и мыслями.

- Первая и главная: работы в органах власти - это даже не служба, а служение людям. Только если готов работать исходя из этого, стоит идти на такую службу, - заявил Шапша.