В Людиново вернули на площадь Победы воина-горниста

Памятник отреставрировали за три недели.

Монтаж прошел в четверг, 11 апреля, сообщил глава администрации района Стефан Перевалов.

Площадь Победы в Людиново открыли в 1983 году. В центре ее композиции 30-метровая стела и воин-горнист. В последние годы местные жители сообщали об аварийном состоянии памятника.