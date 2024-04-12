Калужские полицейские спасли дорожного рабочего

36-летний мужчина из Калуги работал на мосту на дороге Ферзиково – Сугоново, почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Упавшего на землю мужчину заметили начальник отделения ГИБДД Ферзиковского района Владимир Шрай и старший лейтенант Михаил Шутов. Они оказали первую помощь и вызвали медиков, рассказали в полиции.

Но состояние калужанина ухудшалось, он начал синеть и задыхаться. Только полицейские попросили о помощи водителя микроавтобуса, куда положили пациента. По дороге начальник отделения ГИБДД продолжал проводить реанимационные действия.

В больнице мужчину удалось привести в сознание, сейчас угрозы для жизни нет.