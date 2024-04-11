Шапша поздравил Законодательное Собрание с 30-летием

В Калуге 11 апреля проходит конференция, посвященная этой дате. На нее приехали депутаты регионального парламента всех семи созывов, их коллеги из других регионов, депутаты Госдумы и Сенаторы РФ.

- За это время депутаты приняли более 3000 законов, - рассказал губернатор Калужской области. - Для развития региональной экономики, социальной сферы. По многим направлениям калужские законодатели были первопроходцами.

По его словам, правительство и парламент работают единой командой для улучшения жизни калужан.