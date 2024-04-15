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Калужский филиал «СОГАЗ-Мед» объявляет старт ежегодного конкурса «Спасибо, доктор!»

Опубликовано: 15.04.2024 12:16 0 232
Калужский филиал «СОГАЗ-Мед» объявляет старт ежегодного конкурса «Спасибо, доктор!»

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Профессия врача – опора здравоохранения. Врач – это помощник каждого человека и гарант общественной безопасности. Врачи несут на себе ответственность за здоровье и жизни других людей, их незаменимость и значимость никак нельзя преуменьшать.
 
Хотите поблагодарить своего врача и сказать: «Спасибо, доктор!»?
 
У жителей Калужской области вновь появилась такая возможность: присылайте через форму голосования ваши добрые слова и краткий рассказ о том, за что вы благодарны доктору, в какой ситуации он помог вам или вашим близким, за какие качества вы цените его больше всего.
 
Региональный конкурс «Спасибо, доктор!» начинается 15 апреля и продлится до 31 мая 2024 года. По его итогам определятся лучшие врачи системы обязательного медицинского страхования Калужской области, набравшие наибольшее количество положительных отзывов от граждан.
 
Подведение итогов конкурса состоится 4 июня 2024 г. Результаты будут опубликованы на сайте: sogaz-med.ru.
 
Подробная информация о конкурсе, организаторе, сроках проведения доступна в Положении о конкурсе.
 
Реклама. АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».

 

Опубликовано: 15.04.2024 12:16 0 232
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