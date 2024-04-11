Анна Чернова: У нас в скорой случайных людей нет

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Главный врач регионального Центра скорой медицинской помощи медицины катастроф приняла участие в «Марафоне здоровья».

Организованный агентством «Комсомольская правда — ​Калуга», марафон позволяет сконцентрировано по времени ответить на самые актуальные вопросы, связанные с нашим здоровьем.

Несколько лет назад станция скорой помощи в регионе полностью реформировалась. Теперь это именно региональный центр. Появились и новые направления помощи. Обо всем этом рассказала главврач Центра Анна Чернова.

Школа первой помощи

— Анна Николаевна, с какими проблемами звонят в скорую весной?

— Весной — рост ДТП, увеличивается транспортный поток, соответственно растет количество обращений с травмами. Много в это время года и пациентов с метеозависимостью; с хроническими сердечно-­сосудистыми заболеваниями часто обращаются к нам за помощью. Традиционно весной увеличивается количество простудных заболеваний. Вызовы на высокую температуру у нас тоже растут.

— Как оказывать помощь до приезда скорой, если вызов из отдаленного места?

— Оказание первой доврачебной помощи зависит от состояния человека. Наши диспетчеры всегда готовы проконсультировать по телефону. Кроме этого, у нас работают специальные курсы по оказанию первой помощи. Для всех желающих. Эти курсы бесплатны. У нас есть теоретический курс и практические занятия.

— Скажите, а чьей идеей было создать на базе регионального центра медицины катастроф школы первой необходимой помощи?

— Мы уже достаточно долго занимаемся просветительской работой. Желающих научиться оказывать первую помощь становилось все больше, и мы поняли, что необходимо все это перевести на стационарные рельсы. Мы получили специальную лицензию и открыли такую школу.

Для прохождения наших курсов совершенно не нужно никакого первичного медицинского образования. К нам приходят и школьники, и люди абсолютно разных специальностей, и пенсионеры. А в прошлом году с нами связалась директор калужского детского сада с просьбой провести занятие с детишками. Мы с удовольствием откликнулись. Детям было очень интересно. У нас есть программы, адаптированные и для самых маленьких ребятишек.

Многие приходят в медицину, делают свой выбор, еще будучи ребенком, и вот такое знакомство с профессией, начиная с детсадовского возраста, думаю, очень помогает.

Взрослым после прохождения наших курсов мы можем выдать специальный сертификат о прохождении школы по оказанию первой медицинской помощи.

Более того, мы можем проводить выездные курсы. Если, например, к нам обращается крупное предприятие, которое хочет обучить своих сотрудников методам оказания первой помощи, то мы выезжаем и проводим обучение непосредственно на месте.

О «золотом часе»

— Можно ли выбрать лечебное учреждение для транспортировки пациента?

— Это зависит от предварительного диагноза, который поставил врач скорой помощи на вызове. Мы не сами выбираем лечебное учреждение, у нас есть соответствующие приказы по маршрутизации. В них четко написано, с какой патологией, в зависимости от местонахождения пациента, куда его нужно везти.

Если речь идет о хроническом заболевании и пациент лечится в определенном лечебном учреждении, то нужно еще раз позвонить нам и объяснить ситуацию диспетчеру.

Старший врач смены свяжется с этим лечебным учреждением и если там есть место, то человека отвезут к врачам, которые знают о его заболевании.

— Часто ли приходится транспортировать пациентов с помощью вертолета?

— Да, часто. У нас всего один борт. Бывают дни, когда мы вылетаем и по четыре раза. С начала года вертолет поднимали в воздух около 30 раз. В прошлом году было 112 вылетов. Санавиация — огромное подспорье, ведь речь идет не только о сохранении жизни пациента в тяжелых случаях. Скорость начала необходимых процедур позволяет существенно снизить и последующий уровень инвалидизации.

Мы можем доставить пациента вертолетом не только в лечебные учреждения Калужской области. В прошлом году транспортировали тяжелых в больницы Москвы. Мы связываемся с федеральным центром медицины катастроф, и нам дают добро на вылет в нужный столичный медицинский центр.

— Фельдшеры из районов области могут получить направление на повышение квалификации?

— Конечно. Фельдшер может по месту жительства подойти на пост скорой медицинской помощи и написать заявление о желании повысить квалификацию. Мы каждый год выдаем такие направления. У нас уже 9 фельдшеров получают высшее медицинское образование. Обычно мы выдаем такие целевые направления с конца апреля и до начала июня. У нас очень хорошие отношения с нашим калужским госуниверситетом.

Хочу отметить, что к нам приходят не только выпускники КГУ, ежегодно мы принимаем на работу и выпускников Калужского медицинского колледжа. Приятно, что все эти ребята с хорошей подготовкой. Многие проходят у нас практику, они большие молодцы, и мы всегда рады взять их на работу.

Любой медицинский работник учится всю свою жизнь. Главное — ​желание учиться, а мы всегда поможем.

Вам позвонил доктор

— Региональный телемедицинский центр в Калуге, что это такое?

— На нашей базе был открыт такой центр. Его сотрудники в ежедневном режиме обзванивают пациентов, которые находятся на диспансерном обслуживании. Это и люди с сердечно-­сосудистыми заболеваниями, и онкобольные. Центр очень помог во время пандемии ковида. Наши специалисты звонят таким людям, узнают динамику их состояния. Здесь важно то, что если пациент находится дома, то не всегда субъективно он может оценить состояние своего здоровья.

Наши сотрудники могут выявить обострение заболевания, ухудшение состояния человека. У них есть возможность записать пациента к врачу, вызвать для него врача на дом.

Более того, если медработник понимает, что необходима экстренная помощь, он сразу связывается с нашей диспетчерской и к человеку выезжает бригада скорой медицинской помощи.

Телемедицинский центр работает два года. За это время у нас уже более 400 тысяч звонков прошло. Выявлено семь тысяч пациентов, которым требовалась экстренная помощь. Их доставляли в стационары.

У нас было опасение, что люди могут подумать о том, что это звонят мошенники. Могу сказать, что наши сотрудники никогда не будут спрашивать номер банковской карты или какие-­то личные данные, ведь мы звоним человеку, который находится в поле нашего зрения, мы уже знаем о нем все, что нужно. Для нас главное — ​это сиюминутное состояние его здоровья.

— Часто приходится сталкиваться с неадекватными людьми?

— Конечно, бывают случаи, когда бригада на выезде сталкивается с агрессией. Я всегда на наших планерках не устаю повторять: ребята, соблюдайте меры безопасности.

Если есть опасность, не закрывайте дверь, берите с собой водителя и немедленно уходите, если вдруг возникли опасные для вашей жизни обстоятельства.

По паллиативной помощи

— Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф занимается еще и паллиативной помощью. Что это такое, насколько это необходимо?

— Это наша инициатива. Дело в том, что мы постоянно фиксировали обращения к нам за помощью со стороны таких пациентов. Это люди с неизлечимыми заболеваниями.

Мы не всегда могли в полном объеме оказать им всю необходимую помощь ввиду специфики их заболеваний.

Благодаря министерству здравоохранения Калужской области появилась возможность открыть центр паллиативной помощи. Зачастую такому пациенту нужно помочь с уходом, транспортировать его в лечебное учреждение, на консультацию к врачу.

Сейчас у нас полторы тысячи таких пациентов. В прошлом году мы выезжали к ним более 9 тысяч раз. В паллиативном центре работают не только медики, у нас есть и социальные работники, клинические психологи. Ведь зачастую помощь нужна не только пациенту, но и его родственникам. Когда они сталкиваются с такой бедой, им необходима квалифицированная поддержка, и мы ее им, конечно, оказываем. Здесь важно помочь понять и принять ситуацию и знать, как помочь родственнику.

— Ваша работа требует не только высокопрофессиональных знаний и умений, но и серьезной психологической устойчивости…

— Да, наша работа требует не только физических, но и моральных сил. У нас есть психологи, которые работают с нашими сотрудниками. Боремся с профессиональным выгоранием. Самое главное — ​это позитивный настрой и желание выполнять свою работу. На скорой работают фанатики своего дела, люди, которые душой болеют за свою работу, и случайных людей у нас нет.

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