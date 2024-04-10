«СОГАЗ-Мед»: мы защищаем ваши права

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Агентство «Комсомольская правда – Калуга» провело традиционный ежегодный «Марафон здоровья».

Он приурочен ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля.

Старт марафону дал министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

Один из участников марафона — ​страховая компания «СОГАЗ-Мед». Директор Калужского филиала компании «СОГАЗ-Мед» Елена Амелина ответила на самые актуальные вопросы.

— Елена Андреевна, как быстро получить полис ОМС?

— Для получения полиса ОМС на материальном носителе (выписка о полисе) нужно подать заявление. Для этого подготовьте документы и выберите ближайший офис «СОГАЗ-Мед». С перечнем документов можно ознакомиться на сайте sogaz-­med.ru в разделе «Порядок получение полиса ОМС». Важно знать, что после получения полиса ОМС в «СОГАЗ-Мед» компания берет на себя все обязанности по защите ваших прав на получение бесплатной медицинской помощи в системе ОМС.

— Какую медпомощь можно получить по полису ОМС?

— С полисом ОМС можно бесплатно получить первичную медико­санитарную помощь, в том числе первичную доврачебную, первичную врачебную и специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь с применением новых сложных, уникальных ресурсоемких методов лечения, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии.

Доступны по полису ОМС и скорая медицинская (в т. ч. скорая специализированная, за исключением санитарно-­авиационной), и паллиативная помощь.

Не стоит забывать, что полис ОМС дает гражданам право на бесплатную диспансеризацию и профилактические медосмотры, медицинскую реабилитацию. Перечень услуг, доступных в системе ОМС, очень большой, поэтому лучше проконсультироваться с лечащим врачом в поликлинике или обратиться к страховым представителям компании «СОГАЗ-Мед».

— Какие документы необходимо предъявить для получения медпомощи?

— При обращении за медицинской помощью, за исключением случаев получения экстренной медицинской помощи, необходимо предъявить по своему выбору полис ОМС или выписку о полисе, документ, удостоверяющий личность. Для детей в возрасте до 14 лет — ​свидетельство о рождении.

Предъявить только документ, удостоверяющий личность, без предоставления полиса ОМС можно при наличии в медорганизации технической возможности однозначной идентификации застрахованного лица в едином регистре застрахованных лиц. Но этот вариант доступен не во всех медорганизациях, поэтому на время переходного периода, до конца 2025 года, при посещении врача рекомендуем брать с собой полис ОМС на бланке или выписку о полисе ОМС в электронном виде (на смартфоне) либо на бумажном носителе.

— Можно ли получить медицинскую помощь по полису ОМС в другом регионе?

— Да, конечно, можно. Полис ОМС действует на всей территории Российской Федерации. За пределами региона получения полиса ОМС медицинская помощь предоставляется в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования.

Если вам отказали в медицинской помощи по полису ОМС, выданному в другом субъекте РФ, рекомендуем обратиться в Территориальный фонд ОМС региона места нахождения или в свою страховую медицинскую организацию.

— В какую поликлинику я могу обратиться с полисом ОМС? Как к ней прикрепиться?

— Получить медицинскую помощь по полису ОМС можно в любой клинике на территории Российской Федерации, оказывающей услуги в системе ОМС.

Для прикрепления вы можете выбирать любую медицинскую организацию, оказывающую услуги по ОМС, но не чаще одного раза в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина).

Выбрать и прикрепиться к поликлинике можно и с помощью портала «Госуслуги». Этой услугой могут воспользоваться лица, достигшие 18 лет.

— Могу ли я выбрать или заменить врача?

— Можете, но не чаще одного раза в год, за исключением замены медицинской организации. Для этого необходимо подать заявление лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации.

— Какие лекарственные средства и расходные материалы предоставляются в стационаре бесплатно?

— Бесплатно предоставляются лекарственные средства и расходные материалы, включенные в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и расходных материалов, необходимых для оказания скорой, неотложной и стационарной медицинской помощи».

— А что делать, если медицинская организация предлагает оплатить обследование или лечение, назначенное лечащим врачом?

— Если лечебное учреждение предлагает оплатить какие-­то услуги, необходимо обратиться в страховую компанию, выдавшую полис ОМС, и удостовериться, что данная услуга действительно может быть оказана только на платной основе.

Если вы уже заплатили за медицинские услуги, необходимо сохранить чеки (или же другие платежные документы, подтверждающие оплату), чтобы потом обратиться в страховую компанию с заявлением о рассмотрении вопроса по поводу законности взимания денег.

В каждом случае, когда вам предлагают оплатить медицинские услуги, необходимо в первую очередь получить консультацию в страховой медицинской организации, выдавшей страховой полис ОМС.

— Каковы сроки ожидания медицинской помощи?

— Сроки ожидания оказания первичной медико-­санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать двух часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.

Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, не должны превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями — ​7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления предварительного диагноза заболевания.

Ожидание приема врачами-­терапев-тами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-­педиатрами участковыми — ​не более 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.

Указанные выше (и другие) сроки оказания медицинских услуг определяются Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования эти сроки могут быть скорректированы. Информацию, актуальную для вашего региона, вы можете уточнить в контакт-­центре «СОГАЗ-Мед» по телефону: 8–800–100–07–02 (звонок бесплатный).

— Что делать, если у меня нет полиса ОМС, но нужна срочная медицинская помощь?

— Экстренная медицинская помощь оказывается без предъявления полиса ОМС. В остальных случаях застрахованные лица при обращении за медицинской помощью обязаны предъявить полис ОМС (бумажный бланк, электронный полис или выписку о полисе ОМС и документ, удостоверяющий личность).

— Как узнать о перечне оказанных медицинских услуг и их стоимости?

— Эту информацию можно получить в вашем личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг. Для получения информации о перечне оказанных медицинских услуг и их стоимости на бумажном носителе застрахованное лицо (законный представитель) обращается с заявлением в филиал страховой компании, в которой он застрахован, или через ее официальный сайт. Запрашиваемая информация предоставляется лично застрахованному лицу (законному представителю) либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Калужский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

Адрес: г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 3.

Бесплатный телефон горячей линии: 8-800-100-07-02.

Официальный сайт: www.sogaz-med.ru

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