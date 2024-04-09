Губернатор поздравил жительницу Калужской области со 100-летним юбилеем

Александра Егоровна Осипова из деревни Пушкино Медынского района отпраздновала день рождения в понедельник, 8 апреля.

Она почти 40 лет проработала в колхозе «Заря», а потом еще 10 лет была почтальоном.

- Я попросил коллег навестить Александру Егоровну, узнать, как живет, какая помощь нужна, - прокомментировал Владислав Шапша. - И конечно, поздравить, подарить подарок и передать самые лучшие поздравления.