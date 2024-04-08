Финал кадрового конкурса «Провинция-Центр» приближается в Калужской области

Он организован Калужским филиалом РАНХИГС и Администрацией губернатора области при поддержке АНО «Россия – страна возможностей» и проходит с октября прошлого года.

В конкурсе участвует больше 100 студентов. Главная его цель - вовлечь молодежь в разработку проектов, которые способствуют продвижение и развитие области.

Сейчас проходит завершающий этап, сообщили 8 апреля в правительстве региона.

Например, команда проекта «Профориентационный компас» организовала серию мероприятий для школьников Кировского района.

В рамках проекта «Хлудневская игрушка» организована передвижная выставка, которая побывала в Санкт-Петербурге, а затем отправится в Выборг и Владимир.

Команда проекта «Дешовский хор: народное – наше!» популяризирует творчество старейшего коллектива Козельского района.

По инициативе участников проекта «Мой район — моя одежда» разработаны варианты дизайна неофициальной символики районов и организовано народное голосование.

Победители будут определены в финале, который состоится 23 мая.