Министр здравоохранения ответит на вопросы наших читателей о профилактике болезней и ЗОЖ

Константин Пахоменко 5 апреля примет участие в «Марафоне здоровья», который организует агентство «КП-Калуга».

Оставлять вопросы министру можно в комментариях под этой новостью. Также калужане смогут обратиться к Пахоменко напрямую на странице трансляции в нашем сообществе «ВКонтакте».

Эфир с Константином Пахоменко начнется 5 апреля в 9:00.

Напомним, 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья.