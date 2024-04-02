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«Марафон здоровья»: специалисты ответят калужанам на вопросы о здравоохранении

Опубликовано: 02.04.2024 15:55 1 232
«Марафон здоровья»: специалисты ответят калужанам на вопросы о здравоохранении

В пятницу, 5 апреля, наша редакция проведет традиционный «Марафон здоровья».

В течение всего рабочего дня калужане смогут пообщаться со специалистами здравоохранения на интересующие их тему.

Свои вопросы уже можно оставлять под этой новостью на нашем сайте. Также мы будем отслеживать ваши комментарии на страницах трансляций в сообществе КП40 в «ВКонтакте».

Публикуем расписание прямых линий «Марафона здоровья» 5 апреля:

  • 9:00 - 9:40 Министр здравоохранения Калужской области Константин Валентинович Пахоменко.
  • 10:00 – 10:40 Главный врач Регионального центра скорой медицинской помощи медицины катастроф Анна Николаевна Чернова.
  • 11:00 – 11:40 Заведующая отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности Калужского областного клинического кожно-венерологического диспансера Ксения Юрьевна Боброва.
  • 14:00 – 14:40 Директор калужского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Елена Андреевна Амелина.
  • 15:00 – 15:40 Врач-онколог, специалист в области злокачественных новообразований головы, шеи и кожи Калужский областной клинический онкологический диспансер Анна Викторовна Агеева.
  • 16:00 – 16:30 хирург-колопроктолог, Главный врач медицинского центра МедикПро Тимур Акифович Шабанов.
Опубликовано: 02.04.2024 15:55 1 232
Тэги: общество
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