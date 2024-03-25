Зубры установили рекорд по рождаемости в калужском заповеднике

За 2023 год родился 91 зубренок, сообщили в понедельник в «Калужских засеках». Таковы результаты проведенного учета.

- Такие ежегодные учеты животных в заповеднике проводят ученые и государственные инспекторы, - пояснили в заповеднике. - Специалисты проходят маршруты на лыжах и проезжают десятки километров заповедной территории на снегоходах и болотоходах. Они изучают следы зубров, разбираются в хитросплетениях их дневных переходов, местах лежек.

По данным последних подсчетов, в заповеднике «Калужские засеки» насчитывается более 500 зубров.