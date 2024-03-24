Калуга присоединилась к акции «Журавли»

В воскресенье, 24 марта калужане собрались на Площади Победы, чтобы почтить память жертв террористического акта в «Крокус Сити Холле».

Активисты движения «Волонтеры Победы», начальник регионального управления молодежной политики Елена Валуева и представители многих организаций областного центра выстроили на площади фигуру журавля, который летит в небо. Из зажженных лампад выложили слова «Скорбим. Калуга».

После минуты молчания участники мероприятия возложили игрушки и цветы к Вечному огню.