В Калуге организовали мемориал в память о погибших в «Крокус Сити Холле»

По последним официальным данным, в результате стрельбы перед концертом группы «Пикник» погибло более 60 человек.

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