В Калужской области 11 марта начал работать «Онкопатруль»

Проект, запущенный в 2019 году, направлен на сохранение здоровья населения и снижение смертности от онкологии путем раннего выявления онкозаболеваний, формирования здорового образа жизни и онконастороженности у граждан.

«Онкопатруль» позволяет жителям разных регионов получать консультации и проходить обследования у ведущих онкологов по вопросам самых распространенных форм рака, рассказали 11 марта в правительстве региона.

В Калужской области «Онкопатруль» проводится во второй раз. На этот раз участниками проекта стали работники обнинского завода «Сигнал».