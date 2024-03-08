Выставка к 90-летию со дня рождения Гагарина открылась в Калуге

Она будет работать в музее космонавтики до 23 июня.

Многие экспонаты посвящены первому космонавту Земли. Также там, к примеру, впервые показывают макет перспективной российской разработки - транспортно-энергетического модуля «Зевс».

- Выставка не зря называется «Гагарин. Он всех нас позвал в космос», - прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Личность первого космонавта планеты до сих пор вдохновляет миллионы людей на Земле стремиться к своей мечте, смело идти вперед и достигать поставленных целей.