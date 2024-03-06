Две новые фигурки космонавтов установили в Калуге

В среду, 6 марта, их открыли у дома №10/75 на улице Пушкина.

Это два человечка, которые едят калужское тесто из деревянной кадки. Внутрь бочонка уже начали бросать монеты и конфеты.

Традиция устанавливать в Калуге бронзовые фигурки космонавтиков зародилась в прошлом году. Они уже есть на Театральной площади, в парке культуры и отдыха, у молодежного центра, у загса, возле школы на улице Луначарского и у памятника 600-летию города.