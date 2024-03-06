Губернатор провел рабочую встречу с председателем Контрольно-счетной палаты региона

Владислав Шапша поговорил с Леонидом Бредихиным в среду, 6 марта.

- Главная тема – реализация нацпроектов в регионе, - заявил глава региона. - Калужская область занимает пятое место по стране по совокупному кассовому исполнению нацпроектов, в нашем регионе это 99,95%. Вместе с КСП работаем над тем, чтобы эти средства расходовались максимально эффективно.

По его словам, большая работа предстоит в связи с новыми инициативами президента.