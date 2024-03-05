Стала известна афиша Масленицы в Калуге

В следующее воскресенье, 17 марта, в Калуге на Театральной площади пройдет празднование Масленицы. Подробное расписание сообщили в управлении культуры областного центра.

Театральная площадь

12:00 Масленичное шествие «Гуляй, Калужская Масленица!»

12:10 Открытие народного гуляния «Калужская Масленица» с участием народного ансамбля «Матрёна-Арт» (г. Москва)

13:15 Выступление творческих коллективов города Калуги Финал регионального конкурса

«Частушки. Кубок Ника FM»

14:00 Финал регионального конкурса «Частушки. Кубок Ника FM»

15:00 Народная драма «Лодка» от Мастерской «Фолк по-ГОСТ» (г. Москва)

15:20 Выступление творческих коллективов города Калуги

16:00 Сжигание масленичного чучела

Театральная площадь, правый проезд

12:00-16:00 Интерактивные площадки, тематические локации, стилизованные фотозоны, масленичные игры и забавы, мастер-классы

Малая сцена

12:00-14:30 Выставка масленичных кукол «Сударыня Масленица - 2024»

12:00 Выступление творческих коллективов города Калуги

13:00 Народная драма «Лодка» от Мастерской «Фолк по-ГОСТ» (г.Москва)

14:30 Подведение итогов городского конкурса «Сударыня Масленица - 2024»

15:00 Выступление творческих коллективов города Калуги

Театральная площадь, левый проезд

12:00-16:00 Интерактивные площадки, тематические фотозоны,

масленичные игры и забавы, ремесленный двор

Театральная площадь, сквер

12:00-16:00 Интерактивная локация «Детская Масленица»

улица Театральная, пешеходная часть

12:00-19:00 Праздничная ярмарка «Широкая Масленица»

12:30-14:00 Интерактивная театрализованная программа «Семейная Масленица»

В течение всего праздника на Театральной площади будет представлена сквозная анимация от Мастерской «Фолк по-ГОСТ». Возрастное ограничение 0+.