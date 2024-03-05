В Калуге обсудили безопасность предстоящих выборов

Совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба 4 марта прошло в Калуге. Его провели замгубернатора Василий Быкадоров и начальник регионального управления ФСБ Сергей Ядыкин.

Быкадоров напомнил, что в выборный период все критически важные объекты должны находиться под особым контролем.

- Остались считанные дни, - заявил он. - Наша задача - обеспечить полную безопасность и легитимность этого важнейшего для страны события.