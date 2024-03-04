Первый лебедь прилетел в Калугу

В воскресенье, 3 марта, его заметил на Оке недалеко от Гагаринского моста орнитолог Юрий Галченков.

- Он оказался шипуном, доставал с мелководья полыньи какую-то растительность.

По словам специалиста, на ноге у лебедя было что-то похожее на кольцо, что может указывать на европейское происхождение птицы.