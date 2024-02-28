Коллегия Минприроды прошла в Калуге

Мероприятие состоялось 28 февраля в здании КГУ с участием заместителя губернатора Ольги Ивановой.

Министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа рассказал, что в прошлом году перевыполнен план по лесовосстановлению.

За год проведено более 85 миллионов измерений в ходе наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. Результаты свидетельствуют, что на территории области антропогенное воздействие снизилось более чем на треть в сравнении с оценками 1990 года.

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в прошлом году проводилась расчистка реки Лужа у Малоярославца, Яченского водохранилища в Калуге. В этом году эта работа продолжится. Уже разработана документация на расчистку русла Протвы, которую планируется провести с 2025 по 2027 год.

Ольга Иванова выделила несколько направлений работы, которым необходимо уделить более пристальное внимание: усиление борьбы с незаконными лесозаготовками, контроль за соблюдением правил перевозки добытых полезных ископаемых и древесины без ущерба для дорог, контроль соблюдения предприятиями норм природоохранного законодательства.