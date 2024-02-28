Владислав Шапша отчитается за год 12 марта

В этот день губернатор примет участие в заседании Законодательного собрания.

Во вторник, 27 февраля, глава региона встретился с представителями партий, которые представлены в региональном парламенте.

- Детально поговорили об итогах года, - прокомментировал Шапша. - Собрались еще и для того, чтобы обсудить вопросы жителей, которые они адресуют депутатам. Хорошие идеи, дельные предложения. По некоторым вопросам надо отдельно посоветоваться. Чувствую поддержку депутатов. При разнице в политических взглядах, мы вместе поддерживаем нашего Президента, развиваем наш регион.