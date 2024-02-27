«Очень вкусно! Рекомендую!»: калужане оценили новинки от Козельского молочного завода

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Полезные и качественные молочные продукты представили калужанам
На дегустации, которая прошла на Городском рынке Калуги, особое место заняла продукция любимого калужанами Козельского молочного завода.
Более 45 лет он выпускает качественную молочную продукцию, сделанную с любовью и заботой. Поэтому и жители Калужской области отвечают производителю взаимностью, козельскую молочку одинаково любят и взрослые, и дети.
Среди разнообразия наименований каждый находит продукцию себе по душе.
Сотрудники предприятия искренне увлечены своим делом, а потому продолжают создавать новые виды молочных продуктов и предлагать их на пробу калужанам. Дегустация стала отличным поводом представить жителям новые вкусы и еще раз угостить уже полюбившейся кисломолочной продукцией.
— Сегодня мы презентуем новинку этого года, сметану 20% жирности, – говорит руководитель отдела маркетинга компании Ангелина САМОХИНА. – Ее производство было запущено только в январе этого года. Мы заменили нашу термостатную сметану 20-процентной жирности на резервуарную. Теперь это классическая сметана, как наша уже известная калужанам 25-процентная. В ней так же стоит ложка, сохранен все тот же любимый вкус, но увеличен объем. Раньше 20-прцентная сметана была в 180-граммовой баночке, теперь это 310 граммов.
Калужан угощали ацидофилином – особым полезным для пищеварения напитком, приятным по своим вкусовым качествам. Он упакован в удобную небольшую бутылочку, которую всегда можно взять с собой. Козельский ацидофилин рекомендуют пить после лечения антибиотиками, чтобы восстановить работу организма.
— Сегодня мы представляем и наш творожный крем классический, с лимоном, какао, – говорит руководитель отдела маркетинга. – Не все его еще распробовали, будем знакомить калужан. Крем можно есть и смаковать как самостоятельный продукт. Но детям, например, его нередко предлагают с блинами на завтрак.
Молодые калужане Алина и Артем пробуют молочную продукцию козельского завода.
— Я сам из Козельска, – говорит Артем. – Часто крем покупаю, я его люблю. Сметана отличная, мама моя всегда домой покупает, рекомендую. Молоко козельское пьем. Все вкусное.
— А я люблю питьевые йогурты, – говорит Алина. – Ацидофилин сейчас попробовала впервые, очень вкусный, нежная консистенция, резкой кислинки нет, приятно пить.
— Я впервые крем попробовала, все три вида, все вкусные, – говорит калужанка Елена. – У меня муж любит молочные продукты. Козельскую ряженку, кефир пьет. А теперь мне вот этот крем понравился, вкусный очень. Он не слишком сладкий, приятный, самое то для меня, по моему вкусу.
Козельский молочный завод продолжает радовать калужан вкусной и качественной, разнообразной молочной продукцией.
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