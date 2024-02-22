Что сейчас творится на стройке поликлиники на Правом берегу

О ходе работ 22 февраля рассказал городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

- Если кратко - работы проходят по графику, - заявил он.

В марте здание начнут отапливать. После этого начнутся отделочные работы.

Поликлиника рассчитана на 650 посещений в сутки.

- Она будет состоять из трех независимых блоков: детское и взрослое отделения и женская консультация, у каждого будет отдельный вход, - рассказал Денисов. - Часть помещений предназначена под оказание неотложной и специализированной помощи, будет и травмпункт.

Перед зданием обещают устроить парковку.