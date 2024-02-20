В Калуге прошла орнитологическая экскурсия

19 февраля в России отмечают День орнитолога. В честь профессионального праздника калужский исследователь птиц Юрий Галченков провел экскурсию в городском бору.

Нынешней зимой там больше обычного встречались хохлатые синицы (гренадёрки) и длиннохвостые синицы (ополовники). Во время экскурсии удалось понаблюдать за пятью видами синиц: большой, лазоревкой, гренадёркой, московкой и пухляком. Недалеко от кормушек удалось также заметить ополовника, чечетку, поползня, большого пестрого дятла и полевых воробьёв.

В бору за все годы наблюдения замечены 95 видов птиц, сообщили во вторник в министерстве природных ресурсов и экологии.

Каждый участник экскурсии на память получил сборники минприроды «Животный мир Калужского городского бора» и «Растения Калужского городского бора».