В Калуге создали два сборника о биоразнообразии региона и раскраску о бабочках

Презентация прошла в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Сборники выпущены в рамках серии «Кадастровые и мониторинговые исследования биологического разнообразия в Калужской области».

Кроме того, в министерстве презентовали детский альбом для раскрашивания «Дневные бабочки Калужской области». Его электронную версию можно скачать здесь. Раскраска адресована дошкольникам и детям из начальных классов.