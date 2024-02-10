В Обнинске обновят приемное отделение КБ-8

Губернатор Владислав Шапша 9 февраля провел совещание на тему развития больницы с начальником управления организации медпомощи и проммедицины ФМБА России Михаилом Ратмановым.

В частности, речь шла о ремонте приемного отделения. Работы начнутся уже в нынешнем году.

- Это будет отдельный современный модуль, который позволит развести потоки больных: плановых, экстренных, - пояснил Владислав Шапша. - Оснастят отделение новым оборудованием. На первом этапе предстоит переложить коммуникации.