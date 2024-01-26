Калужанка тайком поставила камеру наблюдения в подъезде

Конфликт между соседями возник в Козельске. В итоге пришлось вмешиваться районному суду.

Одна из местных жительниц установила в подъезде камеру наблюдения. Другие жильцы дома своего разрешения на это не давали.

Кроме того, женщина с видеокамерой оборудовала под общей лестницей кладовку с дверью на замке.

Такое поведение переполнило чашу терпения ее соседки. Она обратилась в суд и добилась своего. Нарушительницу обязали демонтировать и камеру, и кладовку, рассказали в объединенной пресс-службе судов.