Губернатор Калужской области проверил ход работ на дороге «Обнинск-Кабицыно-Лапшинка»

В пятницу, 20 октября, глава правительства Калужской области Владислав Шапша проверил строительство дороги «Обнинск-Кабицыно-Лапшинка». Она строится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Данный участок является продолжением улицы Курчатова. Местные жители опасаются скапливания воды, но, по словам губернатора, в данный момент установлен дренаж, а вода отведена.

Шапша дал ряд указаний для дальнейших работ, а также отметил особую важность обеспечения безопасности.

- Трасса важная. Она нужна для развития города, а в будущем станет альтернативным удобным въездом в Обнинск из Боровского района, - подытожил губернатор.