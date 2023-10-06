Калужане приняли участие в масштабном мероприятии для тренеров по бережливому производству

В Москве прошла VI Школа тренеров Федерального центра компетенций в сфере производительности труда «Применяй. Обучай. Совершенствуй». На мероприятии для тренеров по бережливому производству собрались 500 представителей различных предприятий из 67 регионов РФ.

В качестве представителя Калужской области в мероприятии приняли участие Наталья Разинова и команда инструкторов по бережливому производству завода КЭЗ «КВТ».

За три дня в рамках мероприятия прошло 35 мастер-классов. Участники получили знания и навыки для развития своих тренерских компетенций в области бережливого производства. Также представители предприятий обменивались опытом с другими тренерами и представителями отрасли, познакомились с лучшими практиками экспертов по организации обучения и развития в этой сфере.

Встреча с генеральным директором ФЦК Николаем Соломоном помогла участникам понять ключевые факторы успеха в повышении эффективности предприятий.

Он подчеркнул важность бережливого производства как инструмента для развития компаний, особенно в кризисные периоды или при необходимости оперативного увеличения производства. Бережливое производство обеспечивает непрерывные улучшения и вовлеченность всего коллектива.

Важно отметить, что работа экспертов ФЦК доказывает положительную динамику в производительности труда участников нацпроекта и прирост добавленной стоимости у компаний. Это говорит о целесообразности и эффективности такого обучения и применения бережливого производства.

По статистике участники нацпроекта работают на 20% эффективнее, чем те, кто находятся за его периметром. Прирост добавленной стоимости у более чем четырех тысяч компаний составил 306 миллиардов рублей.

Наталья Разинова также отметила, что программа была ориентирована на практические умения, а все мероприятия хотелось посетить. В программе было множество интересных практик. Тренеры с разных уголков страны делились друг с другом накопленным опытом.