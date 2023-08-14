Продукция, которая интересна покупателю

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«Воловский бройлер» - современный производственный комплекс по выращиванию и переработке мяса цыплят- бройлеров, расположенный в экологически благополучном регионе центральной России Тульской области. Предприятие производит широкий ассортимент продукции под собственной торговой маркой «СВОЯ» и «Volovskiy broiler»: охлажденное и замороженное мясо цыплят-бройлеров, охлажденные полуфабрикаты и готовую продукцию (деликатесы, копчености), осуществляет экспорт в Китай и страны СНГ.

О производстве, технологиях и качестве мяса нам рассказал директор Управляющей компании ДМИТРИЙ БЕЛЯКОВ.

- Дмитрий Сергеевич, компания «Воловский бройлер» обеспечивает полный цикл производства продукции из мяса птицы? Какова структура вашего предприятия?

- «Воловский бройлер» — это самостоятельный производственный комплекс замкнутого цикла от производства кормов и выращивания птицы, до отправки ее на переработку. Производственный процесс начинается с полей, то есть мы сами сажаем пшеницу, рожь, сою. Далее зерно поступает на наш завод, где мы производим для наших птиц высококачественные корма. Все ингредиенты кормов натуральные, основаны на пшеничных рационах. Этой продукцией кормится родительское стадо и цыплята. В собственности компании находится завод по производству комбикормов, кормовая база, площадки для выращивания цыплят-бройлеров, цех глубокой переработки, а также складской комплекс. Вся продукция производится в одном из самых экологически благополучных регионов Центрального Федерального округа РФ - поселке Волово Тульской области. На производстве внедрены самые прогрессивные технологии, которые позволяют выпускать продукцию международного уровня. «Воловский бройлер» имеет собственные складские помещения, что позволяет контролировать условия хранения и передачи продукции на транспортировку. Современное оборудование позволяет соблюдать температурный режим, влажность и другие показатели, необходимые для поддержания свежести продукции. Ёмкость складских помещений составляет 1500 т. Также в логистическую систему ООО «Воловский бройлер» входят два распределительных центра с собственной транспортной системой, это помогает уменьшить время доставки и эффективно соединять фабрику с магазинами-партнерами. Через логистические компании продукция распределяется в федеральные сети. Наша продукция востребована в таких крупнейших федеральных сетях, «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка» «Дикси», «Гиперглобус», «Ашан», «Вкусвилл», «Ярче» и другие. Ассортимент продукции у нас очень большой.

- Вы уже рассказали про собственный завод по производству комбикорма. Важность кормов в птицеводстве трудно переоценить! Качественный комбикорм, содержащий все необходимые для укрепления иммунитета птицы микроэлементы, позволяет мясу быть натуральным. Соответствует ли выпускаемый вами корм всем стандартам качества?

- Воловский комбикормовый завод - крупное аттестованное предприятие. Сейчас мы не реализуем корма большими объемами, но всё же часть продукции продаем частному сектору. Возможность употреблять корма в процессе выращивания птицы собственного изготовления положительно отражается на себестоимости продукции, ведь больше 60% еë приходится на корм. И само собой, мы, как производители, не заинтересованы в выпуске второсортного корма: качество для нас превыше всего.

- Ваша компания вошла в топ-10 рейтинга журнала Forbes, став одним из лидеров по натуральности, экологичности и качеству. Какие меры предпринимаете в этом направлении, что позволяет вам выращивать естественно здоровую птицу?

- Наше производство полностью сертифицировано. В собственной лаборатории мясо птицы всесторонне исследуют по многим параметрам, проходит продукция и ветеринарный контроль. Каждая партия продукции имеет свидетельство о праве выпуска на рынок. Наша продукция отвечает всем требованиям качества. У нас работают лучшие технологи, в том числе и из Белоруссии. Они тщательно отрабатывают все рецептуры. Потребители выделяют наши марки, что подтверждено особыми исследованиями. На коробках с нашей продукцией написано: «Со СВОЕЙ - всегда вкусней!». И это не просто слова! Например, у нас есть такой продукт, как цыпленок табака, являющийся лидером рынка.

- Около 10% вашей продукции поставляется в Китай. Каковы перспективы развития географии продаж вашей продукции, в том числе и за рубежом?

- На сегодня наша система дистрибуции опирается на федеральные сети и ключевых дистрибьюторов в российских регионах, мы являемся крупнейшим экспортером в Китай. Объем реализации нашей продукции в Китае (и это преимущественно субпродукты) растет. Что касается других стран, мы являемся крупным экспортером, поставляя наш продукт на экспорт в Узбекистан, Казахстан и другие страны Ближнего Зарубежья. Активно работаем над открытием других рынков, постоянно работаем над расширением дистрибуции. Так в 2023 г птицефабрика «Воловский бройлер» прошла аттестацию и в настоящее время открыта на рынок ОАЭ. Сейчас ведется работа по открытию рынка Саудовской Аравии. Что касается территории России - массово поставляем продукцию в ЦФО, работаем с переработчиками и оптовиками Архангельска, Ростова, Поволжья, Сибири и другими.

О продуктовых линейках бренда «СВОЯ» и перспективах развития компании нам рассказала директор по маркетингу АННА АЛЕКСАНДРОВА.

- Уже сегодня ассортимент продукции велик, а планируется ли его дальнейшее расширение? В каких направлениях ведёте работу?

- Мы постоянно работаем над улучшением потребительских свойств продукта. Исследуем рынок упаковочных материалов, ищем новые материалы, способствующие лучшей сохранности продукта и увеличению его срока годности. Постоянно запускаем новые линейки продуктов. У нас есть план по исследованиям и разработке новой продукции.

- Какая работа проводится вами в направлении внедрения в производство новых технологий, выпуска новых продуктов?

- Сейчас предприятие нацелено на инвестирование различных проектов. В ближайшей перспективе мы будем расширять ассортиментную линейку и мощности производства завода. На сегодняшний день мы являемся лидером рынка России по объему продаж цыпленка табака. Мы постоянно работаем над выпуском новых продуктов, чтобы удовлетворить желания наших потребителей, много работаем над выпуском продуктов «ноу-хау», которых еще нет на рынке мяса птицы. Так в нашем портфеле имеются такие продукты, как «Квисо», «Чикен стиксы», «Чикен боллы», линейка «Люля-кебабов» из цыпленка по рецептам кавказской кухни. Так по оценке Nielsen бренд «СВОЯ» за 2022 год вошел в топ-10 брендов России в категории «охлажденные полуфабрикаты», заняв 9-ю строчку по объемам продаж и выручке, в рейтинг помимо курицы входят мясо говядины, свинины, индейки, баранины, частные торговые марки. За довольно короткий срок с 2020 года – это большое достижение для бренда и компании в целом!

- А в каких выставках и конкурсах предприятие принимало участие?

- Как пример, можно привести ПРОДЭКСПО 2018-го, 2019-го, 2020-го и 2023 гг. В мае 2019 года участвовали в ХХ Китайской международной выставке продуктов питания и специализированного оборудования SIAL China 2019, где достойно представили свою продукцию. Наша продукция имеет золотые и серебряные медали от ПРОДЭКСПО, которые транслируются на упаковке продукции. Кроме того, мы успешно участвовали в конкурсах «100 лучших товаров России», «Гарантия качества», подтвердив высокое качество нашей продукции. Цыпленок табака бренда «СВОЯ» уже по традиции с 2021 г, каждый год получает «Мясной Оскар» за свое качество и признание, в этом году этот продукт в очередной раз номинируется на конкурс, который пройдет осенью.

В этом году «Воловский бройлер» активно участвует в выставочной деятельности, так помимо «ПродЭкспо – 2023», совместно с Российским экспортным центром мы были представлены собственными стендами на международных выставках «Gulfood» в Дубае (в мае) и «Saudifood Show» в Эр-рияде (в июне). На международных рынках птицефабрика представляет свой экспортный бренд «Volovskiy broiler», к которому проявляют неподдельный интерес трейдеры и сети стран GCC.

- На какие объемы производства уже вышло предприятие, и планируете ли вы увеличивать их в ближайшее время? Какие планки себе ставите?

- Наша основная задача – постоянное увеличение объемов производства и вывод на рынок продукции, которая интересна покупателю и не имеет аналогов в ритейле. Для этого у нас есть отличная команда технологов, маркетологов и менеджеров.

Мы работаем над выпуском качественного и полезного мяса, и это - то, что сегодня нужно рынку. В данный момент предприятие выпускает 50 тысяч тонн готовой продукции. Работаем над выходом на другие рынки. Будем реализовывать инвестиционные проекты. Планируем наращивать производственные мощности и объемы продукции.

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