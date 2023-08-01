В Калуге распространился фейк о падении лифта в жилом доме

Во вторник, 1 августа, в калужских группах в социальных сетях выложили сообщение, что в доме на улице Малоярославецкой якобы упал лифт в жилом доме.

Эту информацию опровергли оперативные службы.

- По информации МЧС, падение лифта является фейком, - заявили в «Единой дежурно-диспетчерской службе». - Данный пост уже удален из соцсети.

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