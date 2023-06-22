Опубликовано расписание игр нового сезона ФК «Калуга»
В среду, 21 июня, в Москве прошла жеребьевка календаря первенства России по футболу дивизиона «Б» группы 3 Второй лиги, сообщили в сообществе ФК «Калуга».
В дивизионе «Б» оказались две команды из Калужской области – ФК «Калуга» и обнинский «Квант». Они сыграют на одном поле 6 августа.
Первая игра ожидает калужских спортсменов уже 22 июля. Нашими соперниками станут «СКА-Хабаровск-2».
За сезон состоится 17 игр.
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