Опубликовано расписание игр нового сезона ФК «Калуга»

В среду, 21 июня, в Москве прошла жеребьевка календаря первенства России по футболу дивизиона «Б» группы 3 Второй лиги, сообщили в сообществе ФК «Калуга».

В дивизионе «Б» оказались две команды из Калужской области – ФК «Калуга» и обнинский «Квант». Они сыграют на одном поле 6 августа.

Первая игра ожидает калужских спортсменов уже 22 июля. Нашими соперниками станут «СКА-Хабаровск-2».

За сезон состоится 17 игр.





Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.