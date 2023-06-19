В Калужской области открылась фотовыставка «Природные достопримечательности»

Весь июнь в мещовском музейно-краеведческом комплексе «Музей трех цариц» будет проходить фотовыставка «Природные достопримечательности Калужской области». Посетители смогут полюбоваться 36 снимками наиболее ценных и интересных природных объектов региона, сообщили в минприроды.



На фотографиях можно увидеть малоизвестные мещовские достопримечательности. Например, живописную долину реки Течи, которая славится чистой и холодной водой, а также расположенный в ее границах родник «Синий колодезь».

- Немало на выставке и природных творений из других, соседних с Мещовским районом, муниципальных образований, которые можно посетить в выходной день, например, козельский водопад «Бестенский перелом», дзержинское озеро Святое и бабынинские восходящие родники на реке Тирекрея, - отметили представители минприроды.

Если вы любите фотографировать природу, то в сообществе министерства ВКонтакте до 31 июля будет проходить конкурс на самые красивые снимки. В подписи к фото необходимо указать место и какой то интересный факт. Авторы трех лучших работ получат призы.

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