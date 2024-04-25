В Малоярославце модернизируют семь котельных

Работы проходят в рамках концессионного соглашения с привлечением средств из фонда национального благосостояния, сообщил 24 апреля министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

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