В Куровском проработают вопрос замены трубопровода

Речь об этом шла на встрече министра строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслава Лежнина с представителями местной территориальной общины.

Министр поручил водоканалу сформировать план мероприятий по промывке сетей в микрорайоне и замене запорной арматуры, а также проработать вопрос проектирования замены трубопроводов.

Ранее на станции водоочистки провели работы для улучшения качества воды, но этого оказалось недостаточно.