Реконструкция очистных сооружений проходит в Козельске

В прошлом году на реконструкцию Калужская область получила специальный казначейский кредит. Завершить работы планируется до конца нынешнего года.

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