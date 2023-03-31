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Как Дровяная площадь в Калуге стала площадью Победы

Татьяна Светлова
Опубликовано: 31.03.2023 20:00 0 235
Как Дровяная площадь в Калуге стала площадью Победы

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

Торговали углем

Площадь Победы до революции называлась Дровяной. Здесь была окраина города, пустырь, где торговали дровами и углём. Вокруг - грязь и болотце.  

Когда в 1778 году архитектор Никитин разработал регулярный план застройки города, он спроектировал две круглые площади: Сенную (пл. Мира) и Дровяную (пл. Победы). Место это расчистили. По кругу Дровяной площади начали строить одноэтажные деревянные дома.  

О церкви Косьмы и Даминиана проходил ручей, поэтому на площади постоянно стояла вода. В 1820 году в центре площади сделали большой пруд. На одном из планов города над ним даже указан мост.

Зимой здесь устраивали каток и иногда проводились тренировки охотников, так называемая «садка волка». Из ящика выпускали волка. Охотники с собаками должны были притравить зверя.

Летом на Дровяной площади размещался приезжий зверинец.

А находящийся в Калуге 10-й пехотный Новоингерманландский полк собирался здесь на молебны по разным событиям: отъезды на учение и возвращения в город, назначение новых командиров и т.д.

Раньше пл Победы выглядела вот так.

Жила царевна

Калужане ещё называли эту площадь Конной и Теренинской. Конной - из-за собиравшихся здесь конных повозок, а Теренинской - из-за построенного рядом на ул. Широкой (ныне - ул. Ст. Разина, 1) большого каменного дома купцов Терениных. Этот дом известен тем, что одно время в нём жила дочь грузинского царя Ираклия II Текле (Фекла) Багратиони.

В 1832 году в Тифлисе в доме Текле и её четырёх сыновей встречались революционеры. Сын Теклы Вахтанг был один из главных участников заговора против властей.

Восстание, которое они планировали, не случилось из-за предательства. Заговорщики были арестованы. Вахтанга приговорили к смертной казни, но потом заменили её высылкой семьи из Грузии Калугу.

В доме Терениных Текле прожила с 11 октября 1834 по 6 мая 1835 года. А её сыновья жили недалеко - на ул. Кирова. Потом им разрешили вернуться в Тбилиси.

В конце Садовой улицы (ныне ул. Кирова), у Дровяной площади, при 2-й полицейской части была сформирована 2-я пожарная часть. В свободное от службы время пожарные радовали горожан выступлениями духового оркестра. И в городе ежегодно проводился Праздник пожарников.

Новое название

После революции, в 1918 году, новая власть переименовала Дровяную площадь в площадь Социализма. Пруд к началу ХХ века уже почти полностью был засыпан. В 1926 году на площади разбили «Сквер Совнархоза», но через два года деревья погибли от короеда. В 1934-м вновь посадили деревья, но они тоже не прижились.  

Когда началась война, с 1942 года на площади были вырыты укрытия от бомбёжек. Здесь находилась зенитная батарея.

Высота стеллы - 30 метров, скульптуры - 7 метров, внутри она полая.

Кандрёнков зажёг Вечный огонь

18 октября 1964 года комсомольцы Калуги провели общегородской субботник и на площади Социализма разбили «Сквер в честь полета космического корабля «Восход», установив на розовом гранитном камне памятную доску.

А через год, в 1965-м, к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне площадь переименовали в пл. Победы. 8 мая заложили Аллею Славы, деревья сажали Герои Советского Союза и Полные кавалеры Ордена Славы.

Вечером 28 декабря 1966 года, к 25-летию освобождения города от фашистских захватчиков, был открыт Монумент Победы: 30-метровый обелиск и гранитная стена с высеченными на ней номерами воинских частей и соединений 50-й армии, освобождавшей Калугу. Авторы проекта - Евгений Киреев, Павел Перминов, скульптор Николай Клиндухов.

9 мая 1970 года в честь 25-летия Победы на площади зажгли Вечный огонь. Его привезли из Москвы.

Там от Вечного огня у Кремлёвской стены зажег факел наш земляк Герой Советского Союза Василий Стригунов. Затем факел торжественно доставили в Калугу. Зажигал на пл. Победы вечный огонь первый секретарь обкома Андрей Кандрёнков.

31 марта 1973 года на площади была установлена 7-метровая бронзовая фигура Родина-мать со спутником в одной руке и лентой Оки, символом Калуги, - в другой. Весила скульптура около 9 тонн.

Проект создавали московские скульпторы Николай Николаевич Клиндухов и Леонид Васильевич Присяжнюк.  Торжественное открытие состоялось 9 мая того же года.

А 6 мая 1975 года был учреждён Пост № 1. Автоматы для постовых были получены в Туле на оружейном заводе.

9 мая того же года с Ильинских рубежей была доставлена урна с останками неизвестного солдата. Ее торжественно установили в специальной нише у Вечного огня.

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Татьяна Светлова
Опубликовано: 31.03.2023 20:00 0 235
Тэги: история калуги
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