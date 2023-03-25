Чиновник из Калуги поменял закон, чтобы поставить взятки на поток

В рамках нашей рубрики «Чистосердечное признание» о преступлениях прошлых лет отдельным разделом будут дела третьего отдела УБОПа (Управление по борьбе с организованной преступностью, - здесь и далее прим. авт).

Несколько реструктуризаций стерли его не только с лица, но и из памяти правоохранительных органов. Обязанности управления давно передали другим отделам, но пять полковников и пять подполковников, которых сплотила служба в этом подразделении, расскажут нам о своем героическом прошлом в лихих девяностых и начале нулевых.

Некоторые из них имеют преподавательский опыт, поэтому небольшой курс истории юриспруденции нам с вами обеспечен.

Коррупция

С него, пожалуй, и начнем. Я надеюсь… Нет, я верю, что нас читает поколение, у которого еще молоко на губах не обсохло, поэтому специально для них сделаем небольшой экскурс в историю.

Андрей Мучкин на служебном посту.

Свой рассказ об этом преступлении подполковник в отставке, ныне действующий адвокат, Андрей Павлович МУЧКИН тоже начал с ликбеза.

- Банды и бригады они же только на первом этапе зарабатывают деньги, грабя и крышуя людей и бизнесменов, - пояснил подполковник. – Когда возникают излишки, их вкладывают в легальный бизнес, то есть преступники вживаются в экономику, а потом и во власть. Коррупция – это высшее проявление организованной преступности.

Закон, что дышло

Именно о зажравшемся коррупционере и пойдет речь в этой статье. Мнения об этой личности, фамилию которой мы не упоминаем, так как этот человек на данный момент получил от закона все ему причитающееся и официально чист перед ним, разделились. Назовем его Алексей Дмитриев.

Кто-то из бывших УБОПовцев считает его легендарным, потому что рекордные 102 эпизода взяток с тех пор никому еще не удавалось перебить. Другим же он запомнился своей наглостью, которая сразу же испарилась при виде наручников.

Для создания коррумпированной схемы Алексей Дмитриев исхитрился изменить региональное законодательство.

Имея экономическое образование, я знаю, что законы содержат искусственно созданные «дыры», которые помогают снизить налоги. Таким образом, правительство поддерживает крупные корпорации, определенные отрасли промышленности, да и, что там греха таить, родственников и знакомых. Протащить проект нового закона или поправок к нему для власть имущих при должной сноровке и связях не составляет особого труда.

Мелкие бизнесмены тоже пользуются этими льготами и выстраивают вполне себе легальные схемы минимизации налогов. Если мозгов, конечно, хватает.

До поры до времени всех все устраивает, но, когда узенькая «калитка» становится широкими «воротами», ее прикрывают, изменяя действующее законодательство.

Ловушка

В лихие девяностые и даже начале нулевых законодательство также лихо менялось почти каждый день. Поэтому неудивительно, что самому заурядному заместителю главного врача центра госсанэпиднадзора в Калужской области (ранее санэпидстанции) пришла в голову коварная идея - внести свои поправки в новую редакцию закона «Об обороте металлолома в Калужской области», которая как раз готовилась к рассмотрению в областном парламенте.

Схема была простая: обязать всех заготовителей металлолома отправлять вагоны с сырьем на заводы–переработчики с санэпидзаключением о радиационной безопасности содержимого и поручить выдачу заключения областному центру госсанэпиднадзора. А значит самому Алексею Дмитриеву и только ему.

Говорят, заместитель главного врача потрудился и самолично написал поправку к закону. Оставалось только найти того депутата, который внесет готовый текст в законопроект.

Опять же по слухам, в коих я позволю себе усомниться далее поймете почему, господин Дмитриев пришел в «Белый Дом» и очаровал своим обаянием или авторитетом готовящего закон слугу народа.

Возможно, последний оказался наивным человеком или же они были в сговоре, нам остается только гадать. Но депутат принял предложенный Алексеем текст поправки, чем к марту 2000 года загнал всех заготовителей металлолома в финансовую кабалу.

Золотое перо

Суть бизнеса заготовителя металлолома заключается в продаже металла промышленному предприятию, а значит отправке его вагоном на завод. Не отправишь – не заработаешь, да еще потеряешь на штрафных санкциях за нарушение договора. А отправить то можно лишь при наличии одной безальтернативной подписи Дмитриева.

Так что после принятия поправки подпись стала представлять для металлистов большую ценность.

Спустя пару лет на допросе заготовители рассказали, как господин Дмитриев лично объехал все районы. Каждому из металлистов он объяснил, что только от их щедрости зависит, будут они дальше получать прибыль от своей деятельности или нет. Конечно же все согласились платить дань наглому чиновнику.

Вымогательство носило дифференцированный характер. Отправляешь 30-50 вагонов в месяц – платишь по стольнику за подпись. Отправляешь один вагон в месяц – плохо, платишь за подпись 200 – 300 рублей и работай лучше.

Рассчитывались предприниматели ежемесячно по факту. Сколько санэпидзаключений получали, столько и плати.

И суммы вроде бы небольшие, но речь идет о целой области, да и деньги тогда были совсем другие.

Судите сами.

Крупные заводы отправляли по 50 вагонов в месяц и платили господину Дмитриеву ежемесячно по 6 – 10 тысяч рублей. В пересчете на доллары по курсу 2000 года выходит 215 – 360 баксов с предприятия.

А ведь заготовителей по всей области не один и не два. Только суду и следствию дали показания более 10 человек.

Вымогательство длилось два года. Обвинительное заключение содержит более 100 листов.

Третий отдел УБОПа в полном составе

На ловца и зверь бежит

Может быть, заместитель главного врача центра госсанэпиднадзора жил и процветал бы дальше, но чиновник стал зажираться. Вздумал поднять таксу аж в два раза, а ведь помимо своей «зарплаты» требовал у коммерсантов то канцтовары для офиса купить, то другие вещи по мелочам.

Заготовители начали роптать, поползли слухи, которые потихоньку-невзначай докатились и до УБОПа. Проверять их начальник отдела Василий Дмитриевич Ларин взялся лично.

Он пообщался с директором одного крупного заготовительного предприятия в Калуге. Напомнил мужчине об ответственности за дачу взятки и о том, что для него эта история может закончиться на скамье подсудимых.

- Предложили сотрудничество директору одного завода, - рассказал на тот момент оперуполномоченный Роман Вороничев. – Он сам искал выходы на следователей, но боялся, что сдадут.

Взяли мздоимца с поличным во время передачи денег в кабинете директора завода.

- Он наглый был, - вспоминает Роман. – Этим мне и запомнился. А когда наручники одели, сразу скуксился.

Диктофоны, которыми пользовались сотрудники третьего отдела УБОПа в нулевых.

Не пойман - не вор

В 90-х годах прошлого века в год выявлялось 72-75 взятки по региону. В Калужской области в делах по выявлению коррупции конкурировали между собой три ведомства: УБОП, ОБЭП и ФСБ.

А при обыске у Алексея Дмитриева нашли тетрадь, в которой он скрупулезно вел бухгалтерию и записывал все суммы, которые получал. Здесь то и стало ясно, что за два года Дмитриев получил 102 взятки. То есть больше, чем три службы выявляли за год!

Но тетрадь к делу не пришьешь. Суду нужны доказательства более существенные.

- Сейчас меняется подход к доказательству коррупции, а раньше взяточника обязательно нужно было взять с поличным, - пояснил Андрей Павлович Мучкин. – Одна с поличным у нас была, поэтому остальные и удалось доказать.

Учет выданных заключений заместитель главврача центра госсанэпиднадзора не вел.

Вот именно это противоречие – наличие черной бухгалтерии при полном отсутствии учета выданных заключений, меня, автора этой статьи, наводит на мысль о «крыше» у Дмитриева в более высоком эшелоне власти. Потому что любой экономист знает, что бухгалтерский учет в первую очередь нужен для отчета перед инвесторами.

Но следователи эту версию даже не рассматривало. Никаких записей о передаче денег третьим лицам не было, да и времени тоже, нашей доблестной милиции надо было попотеть, чтобы доказать вину хотя бы этого взяточника.

Выданные Дмитриевым документы разошлись по десяти субъектам Российской Федерации и трем странам: Украина, Белоруссия, Польша. Так что трем конкурирующим отделам пришлось объединиться, чтобы собрать все их воедино.

Один следователь поехал по России, а двое отправились в республику Беларусь.

(Продолжение следует)

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