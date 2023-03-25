Советы юриста из Калуги: как добиться компенсации, если вы отравились в кафе или заказали некачественную еду на дом

Если после ужина в кафе вы почувствовали себя плохо, или заказали доставку, а вам привезли несвежий салат, а может быть купили на улице фастфуд или пирожное, после которого пришлось принимать лекарства от боли животе, можно добиться компенсации.

Как правильно действовать, чтобы доказать отравление и куда направлять претензию.

Об этом рассказывает начальник юридического отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области, юрист Анна ФРОЛОВА.

- Для того, чтобы защитить свои права, необходимо сделать следующие шаги:

1. Обратитесь к врачу.

Вы почувствовали себя плохо после того, как что-то съели? Вызовите врача или скорую. Факт отравления надо зафиксировать, а сделать это может только медицинский работник.

Врач запишет с ваших слов, что именно вы съели и что вызвало последствия. Вкупе с симптоматикой и назначенным лечением, временем посещения врача очевидность употребления определенных продуктов или блюд в конкретное время и в конкретном месте не будет вызывать сомнений.

Просите у врача подробную выписку из истории болезни.

Если лечение затянулось и вам пришлось самостоятельно покупать лекарства и медикаменты - сохраняйте чеки на них.

2. Соберите доказательства.

Доказательствами в той или иной мере могут являться чек или выписка с банковской карты, показания свидетелей, фото и видео, скриншоты, заключение санитарно-гигиенической лаборатории.

Важно: чек не обязателен!

Существует предубеждение, что только при наличии чека можно предъявлять претензии ресторатору или администрации магазина. Да, чек иметь желательно, но если его нет, то в дело могут вступить и другие доказательства (ст. 55 Гражданского процессуального кодекса РФ):

выписка с банковского счета, если расплачивались картой; ваши фото и видео с геолокацией определенного места (организации общественного питания); показания свидетелей; записи с камер наружного наблюдения или камер, установленных в торговом зале или ресторане; скриншот корзины онлайн-магазина с перечнем продуктов или блюд, если доставка осуществлялась на дом.

Кстати, оставшуюся некачественную еду можно отдать на экспертизу в санитарно-гигиеническую лабораторию, получив соответствующее заключение о небезопасности продукта.

3. Напишите претензию в адрес магазина или ресторана и отправьте её.

Претензия пишется в произвольной форме, для ее оформления не нужны юридические познания. Нанимать юристов для ее оформления нет никакой необходимости.

Опишите событие (дату покупки, заказа, что именно и где купили, сколько заплатили и т. д.) и последствия (то есть факт отравления, который зафиксирован медицинским заключением или справкой).

Далее следует сослаться на статью 14 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», согласно которой вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, услуги), подлежит возмещению в полном объеме.

Потребуйте компенсацию. В общую сумму компенсации, помимо средств, затраченных на продукты, может включаться компенсация морального вреда, средств на лекарства, вынужденного рабочего простоя по болезни и прочее. Все понесенные издержки должны быть доказанными, а не голословными.

Отведите магазину или ресторатору срок на рассмотрение претензии в 10 дней. Такой срок установлен статьей 22 Закона «О защите прав потребителей».

Претензию подавайте либо лично, либо отправляйте заказным письмом с уведомлением о вручении на юридический адрес магазина. Если подаете лично, напишите её в двух экземплярах. Один экземпляр вручите представителю заведения, второй заверьте у администратора магазина или ресторана и оставьте себе.

4. Если заказывали через интернет

В случае если вы заказывали продукты или готовые блюда через сайты-агрегаторы услуг и товаров (маркетплейсы), не лишним будет направить претензию как магазину/ресторану, так и в адрес интернет-ресурса, предоставляющего услугу.

Кто был виноват, что к вам попали некачественные продукты: магазин или курьер? Стали ли виною нарушения санитарии и гигиены на кухне или сумка курьера службы доставки? Пусть в этой ситуации исполнители услуги разбираются между собой.

5. Обратитесь в контрольно-надзорные органы.

Подайте письменное заявление в территориальный отдел Роспотребнадзора (можно в электронном виде на его официальном сайте). Также специалисты Управления Роспотребнадзора по Калужской области дают консультации по телефону горячей линии: (8 800) 555-49-43.

Роспотребнадзор осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический надзор за организацией питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе за приготовлением пищи и напитков, их хранением и реализацией населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и проверит работу заведения, в котором произошло отравление.

А именно: соблюдение персоналом всех санитарных правил и норм, правил хранения продуктов и поддержания надлежащего санитарного состояния в помещениях кафе, наличие санитарных книжек у всех сотрудников.

Ссылаться в данном случае следует на санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (действуют с 1 января 2021 года по 1 января 2027 года), которыми регулируется порядок организации общественного питания как в стационарных (ресторанах, кафе, столовых), так и в нестационарных (уличные тележки, торговые павильоны, «островки» в ТЦ) заведениях, а также на положения Закона «О защите прав потребителей».

Срок рассмотрения жалобы по Федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» составит 30 дней.

Если будут выявлены нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, заведению грозит административная ответственность — от штрафов до приостановления деятельности на срок до 90 суток для устранения всех недостатков.

О результатах проверочных мероприятий Вас обязательно должны оповестить — это письмо послужит ключевым доказательством вашей правоты.

5. Подайте иск в суд.

Если после всех ваших просьб и обращений магазин так и не отреагировал или не удовлетворил ваши требования, обращайтесь в суд с исковым заявлением. Если сумма понесенного ущерба менее 100 000 рублей, то необходимый адресат – мировой судья, если больше – то районный (городской) суд общей юрисдикции.

Суд выбрать вправе вы сами. Это так называемая альтернативная подсудность. То есть вы можете подать иск в суд как по месту причинения вреда, так и по адресу собственного места жительства.

Госпошлина за подачу иска по делам о защите прав потребителей не взимается. Подать иск можно лично или заказным письмом на адрес суда.

Чтобы выиграть дело, все доказательства должны четко устанавливать связь между съеденным некачественным продуктом и вашим отравлением.

Образец иска вы можете получить в аппарате Уполномоченного по правам человека в Калужской области.

6. При наступлении последствий в виде тяжкого вреда здоровью или смерти, обратитесь в следственный комитет.

Долго лежали в больнице или кто-то из ваших родственников после употребления некачественной еды стал инвалидом или умер? За такие действия предусмотрено наказание.

Статья 238 УК РФ – сбыт товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследуют дела этой категории следователи Следственного комитета Российской Федерации.

Наказание в зависимости от тяжести наступления последствий – до 10 лет лишения свободы.

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