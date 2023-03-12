«Хожу в кино и по музеям» - актер Илья Алексеев рассказал о съемках в Калуге
Как мы уже писали, в Калуге снимается мелодрама «Последний первый вздох» для телеканала Домашний, где одну из главных ролей играет актёр Илья Алексеев.
Илья - востребованный актёр, очень обаятельный, его даже называют русским Аленом Делоном.
Зрители хорошо знают Илью по фильмам «Пенелопа», «УГРО», «У прошлого в долгу», «Дорогая Маша Березина», «Береговая охрана», «А зори здесь тихие»…
С Ильёй мы встретились на съемочной площадке мелодрамы «Первый последний вздох».Он появился в квартире главной героини, когда там шли последние приготовления к съёмкам. Второй режиссер Алексей очень эмоционально представил мне его:
- Вот звезда!
Звезда оказалась совершенно без звездной болезни. И пока шла подготовка к съёмкам, мы с Ильёй уселись на синий диван, говорили о Калуге, сериале и ролях. Как выяснилось, в нашем городе Илья не впервые.
Илья Алексеев играет Виталия - директора архитеркурно-ландшафтного бюро.
- Год назад был у вас проездом с семьей, - улыбается Илья. - У нас в Туле родственники, и по пути к ним, мы решили заехать в Калугу. Была такая же зима, слякоть. А летом я вернулся сюда уже сниматься в фильме «Катерина-2».
Жил здесь, гулял, достопримечательности все посетил. В этот раз тоже был выходной, я побывал во всех парках, некоторых церквях.
Вчера сходил в музей космонавтики, сегодня - в художественный музей.
- Расскажите, кого вы играете в сериале «Последний первый вздох»?
- Мой персонаж Виталий - директор ландшафтно-архитектурного бюро. Он вроде как положительный герой: улыбчивый, весёлый, добродушный и не хочет никаких проблем, старается обходить острые углы.
Думает о лёгкой, беззаботной жизни с главной героиней. Но в дальнейшем сюжет так закручивается, что, узнав о болезни Екатерины, о её отношении ко всему, мой герой делает не совсем правильный выбор. И тут положительный образ может пошатнутся.
- Не боитесь, что зрители плохо к вам будут относиться?
- Нет, ну что вы! Это же актерская игра. Мне приходилось играть и немцев, и разных отрицательных персонажей. Отрицательных, наоборот, интересней играть.
- Почему?
- Потому что положительный персонаж всегда основан на правильных базовых ценностях. Он честный, всегда защитит женщину, ребенка. Как привило, в этом диапазоне сложно придумать что-то интересное. Обычно это шаблонное существование главного героя.
А у отрицательных персонажей могут быть разные мотивации для поступков. И если не просто играть злодея, а попробовать его оправдать, это интересно. Злодей ведь не понимает, что он плохой, для себя он хороший, просто его ценности такие, и он идёт по головам.
Мне важно понять в таких людях, в какой момент они надломились, почему так поступают. В психологии отрицательного персонажа копаться интересней.
- Фильм снимается быстро. Сложно в таких условиях тут же трансформироваться из положительного героя в отрицательного?
- Всё зависит от материала. Если материал написан понятно, то и трансформироваться не надо, не надо кривляться, изображать злодея. Просто, совершая определённые поступки, ты в глазах остальных становишься злодеем или положительным героем.
Но есть и роли на сопротивление, это сложней, это определённая работа, чтобы органично выглядеть
- Какой персонаж из тех, кого вы сыграли, похож на вас?
- В каждого персонажа мы вкладываем самого себя. Но 100% попадания не бывает. Даже если ты напишешь свою биографию и сыграешь главную роль, всё равно будешь изображать что-то, захочешь где-то выглядеть лучше, чем ты есть.
Это всегда немного маска. Но интереснее играть отличающихся от себя персонажей, тут ты будто в чужую шкуру влезаешь, по-другому всё воспринимаешь.
- А в каком жанре интересней сниматься?
- Если грамотная команда, интересный сценарий, жанр не имеет значения. Можно и в мелодраме сильно сняться. А можно в триллере или детективе ерундой заниматься.
Конечно, хочется больше экшена: попрыгать, побегать, пострелять, психологические вопросы порешать. Это, скорее, триллеры, драмы, где человек проверяет свою устойчивость. Не ужасы точно.
- В кино вы ходите?
- Конечно, постоянно хожу! Люблю кино. И в Калуге успел сходить, посмотрел фильм «Праведник», это военная драма. Завтра ещё, может быть, схожу.
- Актёрская профессия вам помогает в жизни?
- Да. Иногда в музеи бесплатно пускают. Здесь не пустили. В музее космонавтике меня узнали, но уже на выходе.
Ну а если серьёзно, актерские курсы каждому могут помочь. Потому что у нас куча психологических проблем, а на актерских тренингах из тебя достают эти проблемы и заставляют посмотреть на них со стороны. Как бы самолечение происходит.
Съёмочная группа сериала перед началом работы в Калуге.
Новую мелодраму с Ильёй Алексеевым «Первый последний вздох» можно будет скоро увидеть на телеканале Домашний.
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