«Хожу в кино и по музеям» - актер Илья Алексеев рассказал о съемках в Калуге

Как мы уже писали, в Калуге снимается мелодрама «Последний первый вздох» для телеканала Домашний, где одну из главных ролей играет актёр Илья Алексеев.

Илья - востребованный актёр, очень обаятельный, его даже называют русским Аленом Делоном.

Зрители хорошо знают Илью по фильмам «Пенелопа», «УГРО», «У прошлого в долгу», «Дорогая Маша Березина», «Береговая охрана», «А зори здесь тихие»…

С Ильёй мы встретились на съемочной площадке мелодрамы «Первый последний вздох».Он появился в квартире главной героини, когда там шли последние приготовления к съёмкам. Второй режиссер Алексей очень эмоционально представил мне его:

- Вот звезда!

Звезда оказалась совершенно без звездной болезни. И пока шла подготовка к съёмкам, мы с Ильёй уселись на синий диван, говорили о Калуге, сериале и ролях. Как выяснилось, в нашем городе Илья не впервые.

Илья Алексеев играет Виталия - директора архитеркурно-ландшафтного бюро.

- Год назад был у вас проездом с семьей, - улыбается Илья. - У нас в Туле родственники, и по пути к ним, мы решили заехать в Калугу. Была такая же зима, слякоть. А летом я вернулся сюда уже сниматься в фильме «Катерина-2».

Жил здесь, гулял, достопримечательности все посетил. В этот раз тоже был выходной, я побывал во всех парках, некоторых церквях.

Вчера сходил в музей космонавтики, сегодня - в художественный музей.

- Расскажите, кого вы играете в сериале «Последний первый вздох»?

- Мой персонаж Виталий - директор ландшафтно-архитектурного бюро. Он вроде как положительный герой: улыбчивый, весёлый, добродушный и не хочет никаких проблем, старается обходить острые углы.

Думает о лёгкой, беззаботной жизни с главной героиней. Но в дальнейшем сюжет так закручивается, что, узнав о болезни Екатерины, о её отношении ко всему, мой герой делает не совсем правильный выбор. И тут положительный образ может пошатнутся.

- Не боитесь, что зрители плохо к вам будут относиться?

- Нет, ну что вы! Это же актерская игра. Мне приходилось играть и немцев, и разных отрицательных персонажей. Отрицательных, наоборот, интересней играть.

- Почему?

- Потому что положительный персонаж всегда основан на правильных базовых ценностях. Он честный, всегда защитит женщину, ребенка. Как привило, в этом диапазоне сложно придумать что-то интересное. Обычно это шаблонное существование главного героя.

А у отрицательных персонажей могут быть разные мотивации для поступков. И если не просто играть злодея, а попробовать его оправдать, это интересно. Злодей ведь не понимает, что он плохой, для себя он хороший, просто его ценности такие, и он идёт по головам.

Мне важно понять в таких людях, в какой момент они надломились, почему так поступают. В психологии отрицательного персонажа копаться интересней.

- Фильм снимается быстро. Сложно в таких условиях тут же трансформироваться из положительного героя в отрицательного?

- Всё зависит от материала. Если материал написан понятно, то и трансформироваться не надо, не надо кривляться, изображать злодея. Просто, совершая определённые поступки, ты в глазах остальных становишься злодеем или положительным героем.

Но есть и роли на сопротивление, это сложней, это определённая работа, чтобы органично выглядеть

- Какой персонаж из тех, кого вы сыграли, похож на вас?

- В каждого персонажа мы вкладываем самого себя. Но 100% попадания не бывает. Даже если ты напишешь свою биографию и сыграешь главную роль, всё равно будешь изображать что-то, захочешь где-то выглядеть лучше, чем ты есть.

Это всегда немного маска. Но интереснее играть отличающихся от себя персонажей, тут ты будто в чужую шкуру влезаешь, по-другому всё воспринимаешь.

- А в каком жанре интересней сниматься?

- Если грамотная команда, интересный сценарий, жанр не имеет значения. Можно и в мелодраме сильно сняться. А можно в триллере или детективе ерундой заниматься.

Конечно, хочется больше экшена: попрыгать, побегать, пострелять, психологические вопросы порешать. Это, скорее, триллеры, драмы, где человек проверяет свою устойчивость. Не ужасы точно.

- В кино вы ходите?

- Конечно, постоянно хожу! Люблю кино. И в Калуге успел сходить, посмотрел фильм «Праведник», это военная драма. Завтра ещё, может быть, схожу.

- Актёрская профессия вам помогает в жизни?

- Да. Иногда в музеи бесплатно пускают. Здесь не пустили. В музее космонавтике меня узнали, но уже на выходе.

Ну а если серьёзно, актерские курсы каждому могут помочь. Потому что у нас куча психологических проблем, а на актерских тренингах из тебя достают эти проблемы и заставляют посмотреть на них со стороны. Как бы самолечение происходит.

Съёмочная группа сериала перед началом работы в Калуге.

Новую мелодраму с Ильёй Алексеевым «Первый последний вздох» можно будет скоро увидеть на телеканале Домашний.

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