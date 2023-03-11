Героине предстоит сделать сложный выбор: в Калуге заканчиваются съёмки новой мелодрамы

Называется она «Последний первый вздох», увидеть её можно будет на телеканале Домашний.

Фильм полностью снят в нашем городе. Съёмочная группа работала здесь с 24 февраля.

«Первый последний вздох» - это история про успешную и амбициозную Екатерину, которая работает в лучшем архитектурно-ландшафтном бюро города. Новый масштабный проект обещает ей карьерные перспективы, о которых она давно мечтала. Но вдруг Екатерина узнаёт, что серьезно больна.

Она решает завершить важный проект и никому не рассказывать о болезни, и это приводит к проблемам и переворачивает её жизнь.

В Калуге было выбрано несколько объектов для съемок: оранжерея на Правобережье, областная больница, вертолётная площадка, офис, где работает главная героиня и её квартира – современная двухкомнатная студия в ЖК «Альпийский» в пер. Суворова.

Во двор, где по сюжету живёт главная героиня, мы и отправились тёплым, слякотным мартовским днём, чтобы своими глазами увидеть съемочный процесс.

Сцена у подъеда главной героини. Последние приготовления.

Трогательная сцена

Встретили меня на съемках очень доброжелательно. Вся съёмочная группа оказалась позитивной и приветливой. Мне всячески помогали, объяснили, какую сцену снимают, показали, куда лучше встать, чтобы сделать хорошие кадры.

Прямо перед подъездом разворачивалась трогательная сцена прощания главной героини Екатерины (актриса Ольга Михайлова) с любимым мужчиной Ильёй (актёр Сергей Мухин), который уезжает в командировку, и, возможно, они больше не увидятся.

Екатерина плохо себя чувствует, Илья крепко держит её за плечи, тревожно спрашивая: «Скорую, скорую»? Девушка отказывается.

Сделано несколько дублей. Между ними к актёрам подбегают визажисты, подправляют грим.

Главную героиню Екатерину играет Ольга Михайлова. По сюжету героиня серьёзно больна.

Порыв ветра - у Сергея слеза покатилась. Отличный кадр, снято. Затем камера берет другой ракурс, и та же сцена снимается ещё несколько раз. Здесь камера буквально в метре от лица героев.

Теперь перерыв на обед. Съёмочная группа обедает тут же, в машинах на площадке. Сергей Мухин уезжает в гостиницу, у него сегодня больше нет съемок. Во второй половине дня действие переместиться в квартиру героини.

В съёмочной группе примерно 20 человек. Звук пишется черновой, чтобы актёрам при озвучивании было проще.

Место, куда должны встать главные герои, отметили снегом.

Крепкая команда

Пока у команды перерыв, есть несколько минут, чтобы поговорить с режиссёром Эдуардом Пальмовым (он снимал такие фильмы, как «Пока живу, люблю», «Крёстная», «От встречи до разлуки», «Доктор Улитка»).

Мы поднимаемся в арендованную на 10-м этаже квартиру. Здесь тепло, стильный интерьер, панорамные окна от пола до потолка, красивый вид на Калугу.

- Сейчас мы будем всё обустраивать под нашу героиню, - объясняет Эдуард.

- А куда дели хозяев?

- Не знаю. Хозяева обычно исчезают куда-то.

- Расскажите про главную героиню сериала.

- Это успешная женщина, у которой на первом плане были только карьера, деньги, известность. Но она оказывается перед сложным выбором. У неё обнаруживают онкологическое заболевание.

Несмотря на это, героиня хочет жить привычной жизнью, и сначала обманывает своих коллег по архитектурному бюро. Но болезнь прогрессирует, она понимает, что жить ей остается недолго.

Перед ней стоит выбор, как прожить последний месяц своей жизни. Это очень непросто.

В это время в её жизни появляется мужчина, с которым она счастлива, а потом узнает, что беременна. Но во время операции может или умереть ребенок, или она сама...

Это фильм о том, что любовь побеждает любые преграды, болезни. И в сложной ситуации нужно опираться на близких, родных людей. Верить и надеяться, что всё будет хорошо.

Камера очень близко от актёров.

- Насколько эмоционально сложной была сцена во дворе?

- Сложной. Главная героиня Екатерина, уже заболев, встретила любимого мужчину, с которым хочет прожить то время, которое ей осталось. Она понимает, что всё, что было до этого: деньги, карьера – не важно.

Но её возлюбленный Илья работает в авиалесоохране, ему по службе нужно ехать в командировку. Мы снимали момент расставания. Героиня не знает, будет ли она ещё жива, когда он вернется.

Илья (актёр Сергей Мухин) уезжает в командировку и прощается с Екатериной.

- Как вы отбирали актёров на главные роли?

- У нас сложилась хорошая, крепкая команда.

Я стараюсь подбирать актеров, с которыми уже работал, и у нас сложились доверительные отношения. Потому что это всегда позитив на площадке. Мы как родные люди, актёры буквально всё схватывают налету.

Главную роль играет Ольга Михайлова. Мы с ней уже работали в картине «Лети, пёрышко», премьера которой была летом.

Её возлюбленного Илью играет известный актёр Сергей Мухин, с которым мы снимаем третью картину. Получилась очень хорошая, положительная пара.

Ещё одну из главных ролей исполняет популярный актёр Илья Алексеев, у нас с ним второй фильм.

А друга главной героини играет Александр Лымарев, прекрасный актер, которого знают и любят по сериалу «Солдаты».

- Калужских актёров задействуете?

- Да. Все эпизоды и второй план – это актеры калужского драмтеатра и ТЮЗа. Я приезжал, проводил кастинг. Калужские актёры очень хорошие.

- А спектакли в нашем драмтеатре не смотрели?

- В калужском драмтеатре я снимал для канала «Культура» спектакль «В ожидании танго», которая поставила Татьяна Борисова. Делал телеверсию. Но тогда меня привезли на автобусе к драмтеатру, мы фильм сняли и уехали.

А сейчас город видим больше, потому что ездим по разным локациям. Были в музее космонавтики, наши актёры там даже космическое питание покупали.

Ещё я ездил в Оптину пустынь, там у меня хороший товарищ. Он был послушником, теперь монах.

Видя, что девушке плохо, Илья предлагает вызвать «скорую».

Заканчивается сцена прощальным поцелуем. Теперь - обед. А у Сергея Мухина этот съемочный день закончен.

«Люблю снимать мелодрамы»

- Как вам удаётся так быстро снимать: четыре серии буквально за три недели?

- С каждым годом снимаем всё быстрей. Техника становится совершеннее. И мне помогает многолетняя дружба с оператором Алексеем Коцоевым. Мы уже 10 лет вместе работаем и друг друга понимаем с полуслова.

График очень плотный, работаем с утра до вечера с небольшим перерывом на обед. И с одним выходным, когда обычно отсыпаемся.

Потом месяца три-четыре идёт монтажный период, когда мы занимаемся озвучиванием, пишем музыку, монтируем картину. Для меня это, можно сказать, отдых, потому что я живу дома с семьей и только приезжаю в студию.

- А какое кино вы сами любите?

- Мы много работаем, телевизор смотрим мало. Но вообще мой любимый жанр - мелодрама. На самом деле он очень сложный.

Любовь даже в жизни не простое чувство, с гаммой переживаний. А в кино это ещё многограннее.

За сжатый промежуток времени, пока идёт фильм, мы должны показать переживания героев. Нужно вытащить из актёров романтические, трагические, любовные чувства, надежду. И очень тонкая грань перехода от какого-то драматического события к романтическому.

Мне нравится делать истории для женщин. Я вырос в семье, где меня окружали женщины: мама, тетушки, бабушки. Я понимаю женскую психологию.

Свою первую мелодраму «Пока живу, люблю» я снял в 2013 году и тогда прочувствовал этот жанр. Во взаимоотношения персонажей, в переживания актеров я стараюсь вкладывать то, что хотел бы сам в жизни пережить.

И когда вижу, что человек дошёл до какой-то драматической точки, мне надо его вывести на позитив так, как я сам бы хотел выйти в этой ситуации. Мне важно, чтобы зритель, когда смотрел, сопереживал героям.

На хлопушке отмечена каждая сцена и дубль.

О семье и вере

- В вашей семье кто-нибудь ещё связан с кино?

- Родители – нет, а вот моя жена - Анастасия Пальмова - актриса. Мы вместе учились во ВГИКЕ, влюбились с первого взгляда. Я, как только её увидел, - всё. Мы со студенческих времен не расстаёмся. Прекрасно друг друга понимаем, у нас одинаковые взгляды на жизнь.

Анастасия играла в моём дипломном проекте и в дебюте полного метра, потом ещё в нескольких фильмах. А когда начался кризис, она пошла в фитнес-индустрию, сейчас у неё своя фитнес-школа.

Дочь Полина снималась с пяти лет, теперь учится в институте кино и телевидения (ГИТР) на режиссёра анимации.

Сын Даниил ещё школьник, но говорит, что хочет снимать кино.

А бабушка, которая нас всё время опекает, наши дома в 50 метрах друг от друга, - писатель, её творческий псевдоним Галина Луч. У неё есть замечательные православные книги «Письма к Богу» и «Дальше жизни» о том, как люди меняются и приходят к вере, к пониманию нормальных человеческих отношений.

Я и сам немного пишу, в прошлом году вышла моя книга «Путь к святой Матроне». Это первая художественная книга о Матронушке, серия рассказов. Я не писатель, но Матушка Матронушка меня сподобила на это.

- Для вас вера - важна часть жизни?

- Неотъемлемая, большая часть жизни. И я знаю, понимаю, что такое трансформация. Ведь к вере я пришел в серьёзном возрасте. Мне было 27 лет, когда я крестился в монастыре на острове Валаам.

Актёр Илья Алексеев и режиссёр Эдуард Пальмов в квартире главной героини. Кино снимается вот на такую камеру.

Остаётся память в душе

- Из фильмов, которые вы сняли, какой самый любимый?

- Каждая картина - яркий момент в жизни. Они, как цветы, нельзя же сказать, что роза красивее хризантемы. Все фильмы оставляют память в душе.

Но самая дорогая – это дипломная работа, короткометражка «В ожидании», снятая во ВГИКЕ. Я тогда ещё ничего не понимал, делал так, как душа хотела, снял, преодолевая множество препятствий.

Фильм необычный, экспериментальный. Он оказался успешным. Я с ним полмира объездил, кучу призов получил, они все у меня в ящиках лежат. Сейчас «В ожидании» есть на моем YouTube-канале «Эдуард Пальмов», у меня есть и Телеграм-канал «Кинодрим», там логотип пальма в кружочке, где я выкладываю новости кино, новости со съемочной площадки.

- Когда выйдет фильм «Последний первый вздох»?

- Обычно от момента съёмок до выхода - месяцев шесть-семь проходит. Следите за анонсами канала Домашний.

Режиссер Эдуард Пальмов с актрисой Ольгой Михайловой и традиционной тарелкой с автографами съёмочной группы.

Интервью с актером Ильей Алексеевым читайте на нашем сайте 12 марта.

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