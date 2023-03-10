Первым хозяином Дома губернатора в Калуге был Павел Каверин, который не воровал и в старости жил только на пенсию

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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7 марта 1763 года родился тайный советник калужский губернатор Павел Никитич Каверин.

22 февраля 1811 года он прибыл в Калужскую губернию и на следующий день вступил в должность гражданского губернатора. А в следующем, 1812-м началась война с Наполеоном.

Из полиции – в губернаторы

Павел Никитич Каверин происходил из русского дворянского рода, известного со времен Ивана Грозного. Его отец - поручик Никита Васильевич Каверин – с детства отдал сына на военную службу.

С 7-летнего возраста Павел Каверин числился на службе при князе Григории Потёмкине. Затем Каверина произвели в полковники и назначили обер-полицмейстером Москвы.

Незадолго до того он женился на Анне Петровне Корсаковой, которая состояла в родстве с московским губернатором Архаровым. Брак этот долго обсуждали в светском обществе.

Анна Петровна была завидной невестой: красивой и богатой. А вот Каверин – картёжник и транжира.

Анна Корсакова была завидной невестой.

Чиновник, офицер Александр Тургенев описывал Анну Петровну так: «Редкой красоты девица, отлично образованная, одаренная талантами, с большим умом и с большою неопытностью.

Отец её, Корсаков, не щадил ничего, платил большие деньги за учение Анны Петровны. Она все переняла, казалась прелестным ангелом и, действительно, была ангелом…

Её большое приданое позволило мужу зажить, как говорят, барином! Но не долго. Прошло не более года после бракосочетания - всё имение было уже почти промотано».

В браке с Анной Петровной у Каверина родилось 2 сыновей и 4 дочери. Но после рождения младшего сына – Алексея - Анна Петровна скончалась от чахотки. Ей не исполнилось и 40 лет.

В Калужской губернии каверин пробыл пять лет.

Павел Каверин в должности обер-полицмейстера следил за порядком и занимался благоустройством города. Император Павел I был им доволен, отмечал «его феноменальную расторопность, распорядительность и находчивость».

Но тут случилось неприятное событие. Павел Никитич не поладил с французским подданным, тот вроде как оскорбил обер-полицмейстера. Про эту историю узнал Павел I, разбираться не стал, обвинив во всем Каверина, и уволил его.

Когда через три года к власти пришёл Александр I, Каверина восстановили в должности. Но через год он покинул пост «по болезни» и был назначен управляющим московским отделением Государственного ассигнационного банка. А потом - губернатором Калужской губернии.

Сложное время

При Каверине в 1811 году завершилось строительство Дома губернатора. Павел Никитич стал первым его владельцем. А через год после его вступления в должность началась война с Наполеоном.

В 1812 году Калуга несколько недель снабжала русскую армию всем необходимым. Каверин создал два комитета: по приёму и вооружению ополченцев и по сбору пожертвований на военные нужды.

Были организованы магазины и склады сухарей, зерна, хлеба и съестных припасов. Местные заводы быстро были переведены на производство военной продукции.

Калужане жертвовали деньги, продовольствие, тёплые вещи. Кутузов в письмах от 28 августа и 19 октября 1812 года благодарил Каверина «за охранение границ Калужской губернии и сохранение порядка…»

Известно, что Каверин был готов спалить Калугу, если Наполеону удастся подойти к городу. Об этом в мемуарах пишет пленный граф Боволье, который был доставлен в Полотняный Завода, потом препровождён в Калугу и принят Кавериным.

- Губернатор, - вспоминал Боволье, - сказал мне, что в случае, если французы станут отступать в направлении на Калугу, он заблаговременно примет все необходимые меры, чтобы они нашли там при своём прибытии только кучу пепла... Все запасы и драгоценные вещи были погружены на суда во время оккупации Москвы».

После войны Калугу надо было восстанавливать. Год был неурожайным. Калужанам было выдано на 280 тысяч пудов ржи и овса, леса по 30 бревен на семью и безвозвратное денежное пособие 145 тысяч рублей. Император Александр 1 возложил на калужского губернатора «раздачу денег разоренным жителям…»

Современники отмечали, что, «заведуя поставкой провианта для армии и распределением денег пострадавшим во время войны, Каверин никогда не пользовался случаем для незаконной наживы...»

В 1816 году Павел Никитич оставил должность губернатора, его назначили присутствовать в Сенат.

Второй брак

Когда Каверин приехал на губернаторство в Калугу, он был уже вдовцом. В 1817 году Павел Никитич вновь женился на внучке сибирского губернатора Авдотье Богдановой.

По словам современников, «сенатор Каверин, отыскал себе невесту в Калужской губернии, старую, некрасивую деву, но у которой 4 000 душ, что очень ему кстати, не имевшего ни гроша. Каверин давно был бы в богадельне, если бы ему не помогал его зять Малышев».

Брак через несколько лет распался из-за измен, кутежей и долгов Каверина.

Оставил без денег

Сыновья Каверина - Петр и Алексей - сделали военную карьеру. А четыре дочери остались без приданного: Каверин проиграл все в карты.

Но старшая Елена удачно вышла замуж за богатого надворного советника Малышева, который помогал всей семье Кавериных. Однако у Елены была чахотка и вскоре после рождения дочери она умерла.

Вторая дочь – Мария - вышла замуж за участника войны 1812 года Александра Олсуфьева.

Мария была красивой и хорошо образованной, но рано умерла.

Современники отмечали, что Мария была премилой особой, очень хороша собой, умна и прекрасно держала себя в обществе, очень мило играла на фортепьяно и участвовала в любительских концертах.

Все ею интересовались, но никому и в голову не приходило, чтобы ей удалось сделать прекрасную партию. Приехав в Москву, Олсуфьев влюбился в неё. Его мать одобрила выбор и не мешала ему жениться.

Их брак, основанный на любви, а не на богатстве, был счастливым, но недолгим. Через три года Мария Павловна умерла от чахотки в возрасте 21 года.

Третья дочь – Елизавета вышла замуж, рано овдовела и устроилась на место начальницы Полтавского института благородных девиц.

А младшая из сестер – Анна - замужем не была, хотя многие за ней ухаживали, в том числе и генерал Скобелев. Современники утверждали, что она была самой красивой, но характер был невыносимым.

Павел Никитич Каверин дожил до 90 лет. После развода со второй женой он остался без денег. На службе не воровал, большого состояния у него не было, а деньги своих жён проиграл. У него осталась только пенсия.

В старости почти полностью ослеп. Последние годы жил на Украине у сына Петра.

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