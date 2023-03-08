В марте в Калугу завезли ягодных котов

Ягодные коты, чердачное чаепитие, хризантемовый ветер…

В первые дни весны в музее изобразительных искусств можно увидеть лёгкие, воздушные акварельные работы Ирины Мареевой.

Сказочная выставка открылась в музее изобразительных искусств.

Главные герои здесь сказочные коты, потому что какой март без котов! И они совершенно точно поднимут вам настроение. Толстые симпатичные коты, уютно расположившись на мягком диване или в кресле, пьют чай из самовара, объедаются вкусными кексами, сладким арбузом, а вечером за чашкой кофе читают газету… В общем, живут обычной человеческой жизнью.

«Ягодные коты. Июль». Тушь, темпера, акварель, 2017 год.

Акварель Ирины притягивает и необычными цветовыми сочетаниями: синий и оранжевый, бирюзовый и розовый, зеленый и песочный… При этом работы наполнены нежностью, воздушностью, тонкой красотой.

Ирина часто использует технику акварель по сырому, когда на мокрой основе надо быстро написать, пока она не высохла. Создавать такую работу невероятно сложно!

«Ягодные коты. Август». Тушь, темпера, акварель, 2017 год.

- Раньше я много писала маслом, но параллельно в голову приходили сказочные образы, - рассказывает Ирина. – Потом увлеклась акварелью, попробовала написать натюрморт и не смогла остановиться. И теперь расставаться с ней не собираюсь: здесь море техник, море возможностей.

Можно сочетать техники. Акварель хорошо работает с паст тушью, пастелью, с различными грунтами. Можно и на кости акварелью писать.

Ирина Мареева создает в акварелях необычный, наполненный сказочными персонажами мир.

Акварельные коты

На сказочных котов Ирину вдохновила «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла

- Мне так понравилась эта сказка, где очеловечивается Чеширский кот. Помните его потрясающую улыбку? У меня с детства дома были коты. И сейчас живут две кошки: рыжая Кокося и серая Мурка. Поэтому коты всегда в моих работах.

А помимо них на моих акварелях есть сфинксы, грифоны, львы, рыбы, морские коньки. А вот людей мало, пока они не вошли в мои произведения. Портреты я не рисую, только наброски делаю.

«Желание для грифона». Серия «Из жизни сфинксов». Тонированная бумага. Акварель, тушь, 2022 год.

«В ожидании встречи». Тушь, темпера, акварель, 2022 год.

Люблю контрасты

Ирина говорит, что весна вдохновляет её на контрасты в акварели.

- Люблю контрасты, - признаётся художник. - Как раз весна мне нравится контрастами: желтые одуванчики и фиолетовые крокусы. И стараюсь такие сочетания использовать.

У меня это как-то само собой получается. Беру зелёный и тут же добавляется коралловый, беру фиолетовый и тут же он сочетается с жёлтым. Такие идут ассоциации. Спасибо мои преподавателям из художественной школы и колледжа культуры, которые привили основы цветоведения.

«Хризантемовый ветер». Тушь, акварель, 2015 год.

Весну я очень люблю, но сейчас я стараюсь видеть хорошее в любом времени года. И хотя зима время спячки, в ней тоже есть красивые моменты, мне, например, нравится мягко падающий снег.

Сейчас я живу в деревне Бронцы Ферзиковского района, это всего час езды от моей любимой Калуги, поэтому меня окружает красивая природа. У нас много цветов. Их очень любит моя свекровь, спасибо ей за них большое. Меня цветы тоже вдохновляют, я даже думала назвать выставку «Цветы и коты», но потом выбрала более обобщающее название «Акварельное настроение».

«Снежный январь». Тушь, темпера, акварель, 2020 год.

Праздничное настроение

Открытие выставки совершенно случайно совпало с днём рождения дочки Ирины Маши. Получился двойной праздник. Даже тройной, потому что весна началась!

На выставке 40 акварелей, это работы с 2015 года и по настоящий день. Все они наполнены женственностью, душевностью и нежностью. Смотрятся позитивно и по-доброму.

«Рождественский ангел». Ирина говорит, что он выполнен в калужском стиле.

Как рассказала Ирина, у неё еще много идей, она планирует дополнить эту акварельную серию новыми персонажами, сделать серию про людей и про калужские достопримечательности. А ещё попробовать себя в качестве художника-иллюстратора и посотрудничать с каким-нибудь изданием.

«Ключ от старой дачи» из серии «Старый дом». Тушь, акварель, акриловый грунт, 2016 год.

Ну а сказочных котов можно будет увидеть на выставке «Акварельное настроение» до 9 апреля.

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