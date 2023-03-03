Вместо улицы Достоевского раньше было три, и здесь был один из самых богатых домов в Калуге

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

В 1781 году Академик Зуев писал про Калугу: «Улиц прямых две, если только так можно назвать, а прочие идут беспорядочно».

Улицы в нашем городе раньше были короткими. Так, например, улица Достоевского включает аж три старые улицы: бывшую Успенскую (от церкви Успения Пресвятой Богородицы до улицы Марата), Мясницкую (от Марата до Театральной) и Мешковский переулок (от Театральной до Московской).

Были мясные ряды

Овраг с Березуйским ручьём раньше начинался от церкви Жен Мироносиц на нынешней ул. Кирова и шёл через всю ул. Марата.

А чтобы попасть от Успенской церкви «за верхом» (район белорусского рынка) к ул. Марата, надо было пройти по широкому деревянному мосту через плотину.

Так выглядел раньше район пересечения нынешних ул. Марата и Достоевского.

После утверждения плана генеральной застройки города, архитектор Иван Ясныгин, который продолжил дело Петра Никитина, начал проектировать улицы. Сделал их более прямыми и длинными.

Нижняя часть улицы Достоевского получила название Мясницкая, так как возле Березуйского оврага на современной ул. Марата были мясные ряды. Шла ул. Мясницкая до нынешней ул. Театральной, которая когда-то тоже делилась на части.

Нижняя часть ул. Театральной называлась Облупской. По одной версии, здесь, на въезде в город, находились кабаки, которые горожане прозвали «облупа»: пьяных там могли запросто «облупить» жулики.

По другой версии, она называлась Облупской из-за плохой, облупившейся деревянной мостовой. На этой улице располагались маленькие деревянные домики, небольшие гостиницы, постоялые дворы, магазины.

Улица Облуповская. Сейчас это нижняя часть ул.Театральной.

Краевед Малинин пишет, что в 1912 году улицу переименовали: «по инициативе Ученой Архивной Комиссии городская дума открыла подписку на сооружение памятника Кутузову и переименовала Облупскую улицу в Кутузовскую». А с 1918 года, как уточняет краевед Генриетта Морозова, улица стала называться ул. Ленина. Только в начале 1960-х она стала ул. Театральной.

На этом фото улица уже названа Кутузовской.

Богатый дом

Верхняя часть улицы Достоевского называлась Мешковской, потому что здесь московский купец Мешков, торговавший пенькой и канатами, построил огромную по тем временам каменную усадьбу (ул. Достоевского, 48). Этот дом всем известен, так как в нем находится министерство финансов.

По одной из версий, владельцем усадьбы считается Афанасий Мешков, женившийся на богатой калужанке Елизавете Билибиной.

У Мешковых был сын Иван и дочери Варвара и Надежда. Потом Елизавета Ивановна заболела чахоткой и умерла в возрасте 24 лет. Под другой версии, владельцем дома был некий Александр Владимирович Мешков.

В паспорте объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Мешковых. Главный дом» есть такая информация: «Главный дом усадьбы был построен купцом Александром Владимировичем Мешковым, к которому имение перешло по наследству от отца в 1825 или в 1827 г.

Сразу по вступлению в права Мешков попросил у городских властей разрешения сломать старый дом, известный не позднее, чем с 1780-х гг., и построить новый.

Проект дома был «сочинен по желанию просителя 30 марта 1827 года» и подписан губернским архитектором Соколовым – очевидно, автором проекта. Новый дом Мешкова вошел в число самых крупных и дорогих домов Калуги. В 1832 году он был оценен в 16000 рублей.

В 1830-40 гг. калужское дворянство арендовало его чаще других домов для проведения съездов и балов и даже пыталось купить его для размещения Дворянского собрания. При Александре Владимировиче Мешкове и его сыновьях Иване и Николае, владевших домом совместно, он бывал в залоге…»

Известно также, что в 1880-х годах наследники Мешковых продали усадьбу Госбанку. В 1899 г. состоялось торжественное открытие Калужского отделения. Банк сделал пристройки по бокам здания.

Судьба этого здания уже более века связана с финансами.Сейчас в нём находится региональное минитерство финансов.

Соединили в одну

К 1840 году Березуйский овраг наполовину засыпали. И ул. Мясницкая стала начинаться прямо от Успенской церкви. Но теперь её стали называть Старомясницкой, потому что вдоль оврага проложили Новую Мясницкую – ул. Марата. А Мешковскую улицу переименовали в Мешковский переулок.

После революции Мясницкая улица получила название проспект Льва Толстого. Мешковский переулок стал проспектом Достоевского. А в 1927 году эти улицы объединили в одну - улицу Достоевского.

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